Güvenli Liman Talepleri Altın Fiyatlarını Zirveye Taşıdı

guvenli-liman-talepleri-altin-fiyatlarini-zirveye-tasidi

GÜVENLİ LİMAN TALEBİ ARTIYOR

Güvenli liman arayışının artması, altın fiyatlarının yeni bir zirveye ulaşmasına sebep oldu. Jeopolitik gerginlikler nedeniyle yatırımcılar daha fazla güvenli varlıklara yönelirken, altın ons başına 4 bin 737 dolara, gümüş ise ons başına 95.53 dolara kadar yükselerek tarihi rekor kırdı. Dün sabah saatleri itibarıyla serbest piyasada ons altın yüzde 0.9 artış göstererek 4 bin 721 dolardan işlem görmeye başladı.

ALTIN FİYATLARINDA YÜKSELİŞ DEVAM EDİYOR

Gram altın 6 bin 567 TL seviyesine çıkarken, çeyrek altın 10 bin 725 liradan satılmaya başlandı. Cumhuriyet altını ise 42 bin 767 TL’den işlem görüyor. Analistler, ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland’ı satın almak isteyen Avrupa ülkelerine ek gümrük vergisi uygulama tehdidinin, piyasalardaki tedirginliği artırdığına dikkat çekiyor. Bu belirsizlik ortamının, yatırımcıların güvenli liman arayışlarını hızlandırdığı ifade ediliyor.

