Güvensiz Çocuk Ürünü Satışı Yasaklandı

ÜRÜN GÜVENLİĞİNE DAİR AÇIKLAMA

Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi aracılığıyla bir duyuru yaptı ve Nos Studio Tekstil San. Tic. A.Ş. tarafından üretilen bir çocuk giyim ürününün güvenlik standartlarına uymadığını bildirdi. Bu nedenle söz konusu çocuk giyim ürünü toplatma kararı alındı.

YARALANMA RİSKİ TESPİT EDİLDİ

Denetim sonuçları ışığında, “Collection Çocuk Deniz Şortu” isimli ürünün büzme iplerinin uygun şekilde sabitlenmediği belirlendi. Bu durumun çocuklarda yaralanma riski yaratabileceği ifade edildi.

ÜRÜN TOPLATMA KARARI

İnceleme sürecinin ardından Ticaret Bakanlığı, bu ürün için “piyasaya arzın yasaklanması ve toplatma” kararı aldı. Bu kararın, TS EN 14682 standardına uygun olmamaktan kaynaklandığı ifade edildi.

UYGULAMA TARİHİ

Alınan toplatma kararı, 15 Ağustos 2025 tarihinde uygulamaya girdi. Bakanlık, ürünlerin piyasadan çekilmesi sürecinin başladığını duyurdu.