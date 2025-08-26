Güvensiz Şortlar Çocukları Tehlikeye Sokuyor

TÜKETİCİ GÜVENLİĞİNE YÖNELİK YENİ UYARI

Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinde yeni bir güvenlik uyarısı yayımladı. Nos Studi’s markasına ait olan Collection Çocuk Deniz Şortu için toplatma kararı alındı. Bakanlık açıklamasında, “Şortun büzme iplerinin giysiye düzgün şekilde tutturulmadığı ve bu nedenle çocuklar için yaralanma riski taşıdığı” ifade ediliyor.

PİYASADAN ÇEKİLDİ

Risk faktörü nedeniyle söz konusu ürünün piyasaya arzı yasaklandı. Ayrıca mevcut stokların raflardan kaldırılması için talimat verildi. Uzmanlar, ebeveynleri satın aldıkları ürünlerin güvenlik detaylarını kontrol etmeleri konusunda uyarıyor.