Güzellik Yarışmalarında İkinci Olmanın Önemi

ECE GÜRSEL’DEN ÇARPICI AÇIKLAMALAR

Haftalık maçları 90’lar müzikleri eşliğinde değerlendiren “90’lar Futbol Smart” programında manken ve şarkıcı Ece Gürsel konuk oldu. D-Smart’ın popüler programında Berke Kosova ve Semih Sezerli ile bir araya gelen Gürsel, müzik sektörü ve güzellik yarışmaları hakkında dikkat çekici yorumlarda bulundu. Gürsel, programda yer alan açıklamalarında, “Bütün video kliplerimde bana seksapaliteni göster dediler, pop şarkılar yapıp hızlı yükselebileceğimi söylediler. Ama ben kendi alternatif müziğimi yapacağımı söyledim. Şu anda da kendi alternatif müziğimi yapıyorum. Ben görselliğimle değil sanatımla ön plana çıkmaya çalıştım ve piyasaya öyle girdim. Öbür türlüsü benim için çok kolaydı” dedi.

MODELLİKTE DENEYİMİ

İnsanların kendilerini tanıması gerektiğine vurgu yapan Gürsel, “Modellikte yirmi yedinci senemdeyim ve Türkiye’de gelmiş geçmiş en iyi modellerden biriyim. Güzellik yarışmalarında çok ikinci seçilmişliğim var ama ben hiçbir zaman yarışmaları baz almadım. Hep kendimi denemeyi ve yarışmayı seven bir insandım. Yarışmalarda birinci veya ikinci olmam hiç önemli değil. Çünkü o yarışmalarda ikinci her zaman birincidir. Ben bunları bilerek yarışmalara girdim. Yarışmalarda genelde birinci olan bellidir” şeklinde konuştu.

PROGRAMIN AKIŞI

90’lar Futbol Smart, futbol ve nostaljik müzikleri bir araya getiren bir formatta her salı akşamı saat 21.15’te Spor Smart ve D-Smart GO platformlarında izleyicilerle buluşmaya devam ediyor.