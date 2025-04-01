Haaland’ın Sahalara Dönüş Tarihi Açıklandı

HAALAND’DAN ŞOK HABER

İngiltere Premier Lig’de Leicester City ile oynayacak olan Manchester City’de Erling Haaland’la ilgili beklenmedik bir durum ortaya çıktı. FA Cup çeyrek finalinde Bournemouth karşısında yaşadığı sakatlığın ardından Haaland’ın sahalardan ne kadar süre uzak kalacağı netleşti. Basın toplantısında konuyla ilgili açıklamalar yapan Pep Guardiola, “Bu sezon sakatlık yaşayan tüm oyuncular ve Erling için çok üzgünüm. Bu yüzden en kısa zamanda iyileşmesini diliyorum. Doktorlar bana 5-7 hafta arasında bir süre olduğunu söylediler. Umarım sezon sonuna ve Kulüpler Dünya Kupası’na hazır olur.” şeklinde belirtti.

KIRTIK MAÇLARDA YER ALAMAYACAK

Erling Haaland, tedavi süreci 5 hafta sürerse 10 Mayıs’taki Southampton ile oynanacak karşılaşmada forma giyme fırsatı bulacak. Ancak sakatlığının 7 haftaya uzaması durumunda, 17 Mayıs’taki olası F.A Cup finalinde oynaması sorunlu hale gelebilir. Bu süre zarfında Manchester City, 7 hafta içinde Leicester City, Manchester United, Crystal Palace, Everton, Nottingham Forest, Wolves, Southampton, Bournemouth ve Fulham gibi önemli takımlarla karşılaşacak.