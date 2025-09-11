Habertürk’e El Konulduğunu Öğrendim!

CAN HOLDİNG VE GÖZALTILARLA İLGİLİ GELİŞMELER

Türkiye, hareketli bir gündemle yeni bir güne başladı. Küçükçekmece Başsavcılığı, Can Holding’in sahipleri Mehmet Şakir Can, Kemal Can ve Kenan Tekdağ’ında aralarında bulunduğu 10 kişi için gözaltı kararı aldı. Ardından, TMSF tarafından aralarında Habertürk, Show TV ve Bilgi Koleji’nin de bulunduğu toplam 121 şirkete el konuldu. Olayın ardından Habertürk ekranlarında işler beklenmedik bir şekilde gelişti.

ŞAŞKINLIĞINI GİZLEYEMEDİ

Habertürk’te “Gün Başlıyor” programının sunucusu Mesut Yar, durumu canlı yayında öğrenerek şaşkınlığını ifade etti. Yar, “Şerefim üzerine yemin ediyorum bu haberi sizin attığınız mesajlardan öğrendim” diyerek konuyla ilgili daha önce bir bilgisi olmadığını belirtti. Yayında gelen soruları yanıtlayarak, “Benim verebileceğim tek yanıt şu anda alt yazıda okuduğunuz gerçeklerin dışında herhangi bir şey değil” ifadelerini kullandı.

SUÇLAMALAR VE İDDİALAR

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Can Holding’in sahipleri hakkında “suç örgütü kurmak”, “kaçakçılık”, “dolandırıcılık” ve “kara para aklama” suçlamaları yöneltiyor. Soruşturma kapsamında toplamda 121 şirkete el konuldu. Jandarma, Can Holding Genel Merkezi ve bağlı şirketlerde sabah erken saatlerde aramalar gerçekleştirdi.

MALİ SORUŞTURMA VE RAPORLAR

Cumhuriyet Başsavcılığı, Can Holding bünyesindeki şirketler üzerinden işlenen suçları özetleyerek, “Bu örgüt aracılığıyla nitelikli dolandırıcılık, vergi kaçakçılığı ve kaynağı belirsiz gelirlerin şirket hesaplarına sokulması gibi eylemler gerçekleştirildi” dedi. Ayrıca, MASAK raporlarıyla elde edilen bulgular doğrultusunda, suç örgütünün nitelikli dolandırıcılık, kaçakçılık ve vergi usul kanuna muhalefet gibi suçlardan elde ettiği kazançlarla ticari hacmini genişlettiği ifade edildi.

YASAL SÜREÇ İLERLİYOR

Soruşturmanın, kamu düzenini ve mali sistemi zedeleyen eylemlere karşı titizlikle sürdüğü ve gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi. Yapılan operasyonda, 121 şirketin malvarlıklarına el konulurken TMSF kayyım olarak atanmış ve 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiştir.