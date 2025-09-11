Medya

Habertürk TV Yöneticisi Ersoy Açıklama Yaptı

GENEL YAYIN YÖNETMENİNDEN AÇIKLAMA

Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy, yaptığı açıklamada, “TMSF yetkilileri ile sabah saatlerinde Yayın grubumuz ve Doğa Kolejleri ile ilgili yeni sürece ilişkin bir toplantı yaptık. Özellikle eğitim öğretim yılının başladığı dönemde velilerimizin hiçbir endişe duymaması adına bu notu paylaşmak isterim.” dedi.

İŞ AKIŞI DEVAM EDİYOR

Ersoy, “Okullarımız ve medya grubumuzda çalışma arkadaşlarımızla yürüttüğümüz iş akışı aynı şekilde devam edecektir.” şeklinde ifade etti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Faiz İndirdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, yılın yedinci faiz kararını alarak politika faizini 250 baz puan düşürüp yüzde 40,50 seviyesine çekti. Önceki toplantıda ise yüzde 43'e indirilmişti.
İngiltere, Mandelson’ı Görevden Aldı

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, milyarder Jeffrey Epstein ile olan ilişkisi nedeniyle ABD Büyükelçisi Peter Mandelson'ı görevden aldığını duyurdu.

