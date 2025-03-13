Habertürk ve Show TV’nin Yeni Dönemi Başladı

TÜRKİYE MEDYA SEKTÖRÜNDE BÜYÜK DEĞİŞİM

Türkiye medyasında beklenen büyük değişim nihayet gerçekleşti. Ciner Yayın Holding, Rekabet Kurumu tarafından onaylanan Ciner Yayın Holding’in devri, Can Grubu’na oldu. Habertürk, Show TV ve Bloomberg HT gibi önemli yayın kuruluşlarını barındıran Ciner Yayın Holding’in hisseleri, Park Grubu’nun medya yatırımlarını sona erdirme kararı doğrultusunda Can Grubu’na geçti. Park Grubu, bu karar ile birlikte ana faaliyet alanı olan madencilik sektörüne yeniden yoğunlaşacağını daha önceden açıklamıştı.

DEVİR SÜRECİ VE YENİ YÖNETİM

Devir anlaşması, eğitim alanında tanınan markalar olan Bilgi Üniversitesi ve Doğa Koleji’ni de içeren Can Grubu ile gerçekleştirildi. Rekabet Kurumu’nun onayı ile birlikte süreç resmiyet kazandı ve medya sektöründe yeni bir dönem başlamak üzere. Can Grubu, devir işlemleri tamamlandıktan sonra medya yatırımlarını Ciner Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kenan Tekdağ’ın liderliğinde yöneteceğini duyurdu. Can Grubu’ndan gelen açıklamada, “Park Grubu’nun saygın iş anlayışına teşekkür ederiz. Medya sektöründeki yatırımlarımızı Mehmet Kenan Tekdağ tek yetkili olarak yönetecektir,” denildi.

PARK GRUBU’NUN MEDYADAN ÇEKİLME KARARI

Park Grubu, daha önceki açıklamalarında medya sektöründen çekilerek madencilik alanında liderlik hedeflerine odaklanacağını ifade etmişti. “Ciner Yayın Holding’deki tüm hisselerimizin Can Grubu’na devrine dair sözleşme imzalanmıştır. Bu devrin medya sektörüne yeni bir soluk getireceğine inanıyoruz,” açıklamasında bulunarak, sürecin Rekabet Kurumu onayına bağlı olduğunu vurgulamıştı. Onayın alınmasıyla birlikte Park Grubu’nun medya geçmişi sona erdi.

CAN GRUBU KİMDİR?

Enerji, tüketim, eğitim, lojistik, sağlık ve turizm alanlarında faaliyet gösteren Can Grubu, Türkiye’nin önde gelen iş gruplarından biri olarak dikkat çekiyor. Grubun çatısı altında Energy, Awox, SEIKON, Telefox, Energia, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Doğa Koleji, Mediza Hospital, Golden Hill Otel, Tokai ve Elit gibi birçok şirket yer alıyor ve yönetim kuruluna Kemal Can başkanlık ediyor. Medya sektörüne yapılan bu büyük giriş, Can Grubu’nun faaliyet alanını genişleten oldukça önemli bir aşama olarak değerlendiriliyor.

MEDYA SEKTÖRÜNE YENİ BİR SOLUK

Ekol Tv’nin özel haberine göre, Rekabet Kurumu’nun onayı sonrası Ciner Yayın Holding’in yönetimi resmi olarak Can Grubu’na geçiyor. Bu devir, Türkiye’nin önde gelen medya kuruluşlarının geleceğini etkileyecek önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. Mehmet Kenan Tekdağ’ın liderliğinde yürütülecek medya yatırımlarının sektöre yenilik ve dinamizm katması bekleniyor.

YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR

Ciner Yayın Holding’in Can Grubu’na geçişi, medya sektöründe uzun zamandır gündemde olan bir değişimi gerçekten hayata geçirmiş oldu. Park Grubu’nun madencilik odaklı planları ve Can Grubu’nun medya alanına yönelik iddialı adımı, sektördeki dengeleri değiştirebilir. Habertürk, Show TV ve Bloomberg HT’nin yeni dönemde nasıl bir yayın politikası takip edeceği ise dikkatle izlenecek.