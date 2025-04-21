Hablemitoğlu Davası Ertelendi

DAVANIN DEVAM EDİŞİ VE SANIKLARIN KATILIMI

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu’nun 2002 yılında gerçekleştirilen suikastine ilişkin duruşma, Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesi’nde sürdürüldü. Duruşmaya sanatçılar ve yargı camiasından tanınmış isimler katıldı. Tutuksuz sanıklar Levent Göktaş, Fikret Emek, Ahmet Tarkan Mumcuoğlu, Aydın Köstem ve Mehmet Narin duruşmada yer alırken, tek tutuklu sanık Nuri Gökhan Bozkır ile başka bir davadan hükümlü Enver Altaylı, cezaevinden SEGBİS aracılığıyla duruşmaya katıldı.

MAHKEMEDEN CEVAP BEKLENTİSİ

Mahkeme Başkanı, Hablemitoğlu’nun Atatürkçü Düşünce Derneği’ndeki (ADD) bir konferansında şüphenin tespitine yönelik Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılan başvuruya henüz yanıt gelmediğini belirtti. Ayrıca, suikastın asıl faili olarak gösterilen kişiyle ilgili yürütülen soruşturmanın halen sürdüğünü ifade etti. Duruşmaya katılan sanıklardan Fikret Emek, uzun süren yargılama sürecinden şikayet etti ve adli kontrol şartlarının hafifletilmesini talep etti. Diğer bir sanık Aydın Köstem de, “Ayağında elektronik kelepçe olan sadece benim. Çok mağdurum,” diyerek adli kontrolün kaldırılmasını istedi.

SANIK AVUKATLARININ TALEPLERİ

Levvet Göktaş, benzer şekilde adli kontrolün kaldırılmasını talep etti. Sanık avukatlarından Ali Soykan, soruşturma sürecinde eksiklikler olduğunu belirtti. FETÖ ile bağlantılı polislerin ifadelerinin alınmadığını, buna rağmen Nuri Gökhan Bozkır’ın yemek yediği lokantadaki garsonların ifadelerine başvurulduğunu söyledi. Ayrıca, olay tarihinde istihbarat şubesinde görevli bir polisin ifadesinin alınmadığını ve bu kişinin sahte plakalı Volvo araç ile ilişkili olduğunu ileri sürdü.

ENVER ALTAYLI’NIN İDDİALARI

SEGBİS ile duruşmaya katılan Enver Altaylı, Hablemitoğlu’nun yazdığı “Alman Vakıfları ve Bergama Dosyası” kitabına atıfta bulunarak, bazı çevrelerce yanlış yönlendirildiğini savundu. Eski istihbaratçı Mehmet Eymür ile Amerika’daki bir görüşmesini aktararak, “Teşkilattaki bazı şahısların cinayetle ilgisi olduğunu biliyorum” diyerek dönemin MİT Müsteşarı’nın da tanık olarak dinlenmesi gerektiğinin altını çizdi.

DURUŞMANIN ERTELENMESİ

Mahkeme heyeti, Cumhuriyet savcısının mütalaasına dayanarak, tutuklu sanık Nuri Gökhan Bozkır’ın tutukluluğunun devam etmesine, tutuksuz sanıkların ise adli kontrol hükümleriyle yargılanmalarına devam edilmesine karar verdi. Duruşmadaki eksiklerin tamamlanabilmesi için bir sonraki duruşma tarihi 27 Haziran 2025 olarak belirlendi.