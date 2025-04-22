“Hac Vizesi Olmayanlar Dikkat!”

HAC MEVSİMİNDE ALINAN ÖNLEMLER

Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı, hac mevsiminde hacıların güvenliğini sağlamak amacıyla bir dizi önlem alıyor. El-İhbariyye kanalının X üzerinden yaptığı paylaşımda, “Çarşamba gününden itibaren Mekke’ye giriş için çalışma izni, Mekke’ye ait oturum kimliği veya geçerli hac izni şartı aranacaktır.” denildi.

HACILARIN GÜVENLİĞİ İÇİN HAZIRLIKLAR

Açıklamada, İçişleri Bakanlığının bu uygulama ile Mekke’ye giriş-çıkışları düzenlemeyi, yalnızca yetkili kişilerin şehirde bulunmasını sağlamayı ve hacıların güvenliğini temin etmeyi hedeflediği belirtiliyor. Suudi Arabistan Hac Bakanlığı ayrıca hac ibadetini yerine getirmek isteyenleri sahte ilan ve dolandırıcı tekliflere karşı dikkatli olmaya çağırarak, yalnızca resmi kanallar üzerinden işlem yapılması gerektiğini hatırlatıyor. Bakanlık, hac ibadetinin sadece yetkili kurumlar aracılığıyla alınan “hac vizesi” ile mümkün olduğunu ve bu sürecin 80 ülkede belirlenen resmi ofislerle koordineli şekilde yürütüldüğünü vurguluyor.