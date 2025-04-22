“Hac Vizesi Olmayanlar Dikkat!”

AÇIKLAMALAR YAPILDI

Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı, hac dönemi boyunca hacıların güvenliğini artırmak için çeşitli tedbirler alıyor. El-İhbariyye kanalının X platformu üzerinden paylaştığı bilgilere göre, “Çarşamba gününden itibaren Mekke’ye giriş için çalışma izni, Mekke’ye ait oturum kimliği veya geçerli hac izni şartı aranacaktır.” ifadesi dikkat çekiyor.

AMAÇ HACILARIN GÜVENLİĞİ

Açıklamada, İçişleri Bakanlığının Mekke’ye giriş ve çıkışlarını kontrol altına almayı, sadece yetkili kişilerin şehirde olmasını sağlamayı ve hacıların güvenliğini temin etmeyi hedeflediği belirtiliyor. Ayrıca, Suudi Arabistan Hac Bakanlığı, hac ibadetini gerçekleştirmek isteyen vatandaşları sahte ilanlar ve dolandırıcı tekliflere karşı dikkatli olmaya davet ediyor. Resmi kanallar aracılığıyla işlem yapılmasının önemine vurgu yapıyor. Bakanlık, hac ibadetinin yalnızca yetkili kurumlar aracılığıyla alınan “hac vizesi” ile mümkün olduğunu açıklıyor ve sürecin 80 ülkede belirlenen resmi ofislerle koordinasyon halinde yürütüldüğünü aktarıyor.