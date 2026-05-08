Hacıköseler’de Şap Hastalığı Nedeniyle Karantina Tedbirleri

YENİ TEDBİRLER UYGULANMAYA BAŞLANDI

Yenipazar ilçesine bağlı Hacıköseler Mahallesi’nde tespit edilen şap hastalığı nedeniyle yeni önlemler alındı. Hastalığın görüldüğü mahalle ve çevresinde yer alan Karacaören, Paşaköy, Çavdar, Eğridere, Koyunlar, Alioğulları ve Karaçakal mahalleleri ile birlikte Çine ilçesindeki İbrahimkavağı, Bağlarbaşı, Bereket, Çatak, Sarnış, Subaşı, Elderesi, Kavşit ve Kırkışık mahallelerinde karantina tedbirleri uygulanmaya başlatıldı.

17 MAHALLEDE HAREKET KISITLAMASI UYGULANIYOR

Karantina süreci boyunca, belirtilen 17 mahallede hayvan hareketleri tamamen durduruldu. Bu kapsamda, hayvanların giriş çıkışlarının yanı sıra alım satım faaliyetlerinin yasaklandığı bildirildi.

HASTALIK YAYILIMI ENGELLENİYOR

Yenipazar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, hastalığın daha fazla yayılmasını önlemek amacıyla saha çalışmalarına devam ediyor.

