Hacılar Köyünde Araç Ata Çarptı

KAZA GÜN AĞARMAZ KÖYÜNDE GERÇEKLEŞTİ

Karlıova’da meydana gelen kaza, akşam saatlerinde Hacılar köyü yakınlarında yaşandı. F.G. yönetimindeki 34 DMN 176 plakalı ticari araç, aniden yola akan sahipsiz bir ata çarptı. Çarpmanın etkisiyle yan koltukta oturan Abdullah Kaymaz yola fırladı.

SAĞLIK VE JANDARMA EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Olayı öğrenen sağlık ve jandarma ekipleri hemen bölgeye sevk edildi. Yapılan kontroller sonucunda Abdullah Kaymaz’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Araç sürücüsü F.G. ise kazadan hafif yaralarla kurtuldu. Çarpmanın etkisiyle sahipsiz at da yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

