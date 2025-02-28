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Hafif Ticari Araç Devrildi, 4 Yaralı

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KAZANIN MEYDANA GELDİĞİ YER

Kaza, Karakoçan ilçesinin Başyurt mevkiinde gerçekleşti. Ömer Faruk Ç. (20) yönetimindeki 23 KD 772 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak yol kenarındaki çöp konteynerine çarptı ve refüje doğru savruldu.

YARALILAR VE MÜDAHALE

Ters dönen araçta bulunan sürücüyle birlikte Hamiyet Ç. (56), Mevlüdiye B. (80) ve Yaşar B. (87) yaralandı. Olayın ardından durumun bildirilmesi üzerine sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine yönlendirildi. Yaralılara, ilk müdahale yapıldıktan sonra çevredeki hastanelere sevk edildi.

DURUMUN CİDDİYETİ VE SORUŞTURMA

Mevlüdiye B.’nin sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi. Kazayla ilgili gerekli soruşturma başlatıldı.

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