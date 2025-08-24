Gündem

Hafif Ticari Araç, Otomobil Çarpıştı: 4 Ölü, 2 Yaralı

KAZA SONUCUNDA HAYATINI KAYBEDENLER

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde gerçekleşen bir trafik kazasında, hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi ise yaralandı. Alınan bilgiye göre, sürücüleri henüz belirlenemeyen 23 BC 278 plakalı otomobil ile 16 BTE 244 plakalı hafif ticari araç, Bayramuşağı mevkisinde çarpıştı.

EŞ ZAMANLI MÜDAHALE

Kazanın ardından olay yerine 112 Acil Servis, polis, AFAD ve UMKE ekipleri yönlendirildi. İlk belirlemelere göre, kazada 4 kişi hayatını kaybetti ve 2 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye ulaştırıldı.

