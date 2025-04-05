Hafriyat Kamyonu Otomobilin Üzerine Devrildi

İSTANBUL’DA HAFRİYAT KAMYONU DEVRİLDİ: OTOMOBİLİN ÜZERİNE DÜŞTÜ

İstanbul Bağcılar’da bir inşaat önünde yaşanan kazada, hafriyat kamyonu devrilerek seyir halindeki otomobilin üzerine düştü. Göztepe Mahallesi 1656 Sokak’ta meydana gelen olayda, kamyon şoförünün kum boşaltmak için dorseyi kaldırdığı sırada araç yan yattı.

YARALANAN OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Kaza anında sokakta hareket halinde olan otomobilin sürücüsü kadın hafif yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, yaralıyı ambulansla hastaneye ulaştırdı. Polis ekipleri ise kamyon şoförünün ifadesini almak için karakola götürdü.

ARAÇLARDA AĞIR HASAR MEYDANA GELDİ

Kaza sonucunda hem hafriyat kamyonunda hem de otomobilde ağır hasar oluştu. Bölgedeki güvenlik önlemlerinin yetersizliği dikkat çekerken, olay yerinde inceleme başlatıldı.

MAHALLE SAKİNİNDEN ÇARPICI AÇIKLAMALAR

Bölge sakini Mehmet Yaşar, “Evde bir ses duyduk, araç otomobilin üzerine devrilmiş. Biz otomobili park halinde zannettik. Meğer otomobilin üzerine devrilmiş. Bence burada güvenlik koridoru açmaları lazımdı. Yakın zamanda da burada vinç düşmesi de oldu. Güvenlik önlemlerinin az olduğunu düşünüyorum. Kum boşaltırken devrilmiş. Otomobil sürücüsünü görmedim ama yaralanmış diyorlar. Araç 10 santim daha önce olsaymış ya da kamyon 10 santim önce olsaymış kurtulma şansı zor gibi görünüyordu.” ifadelerini kullandı.