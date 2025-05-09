Hafta Sonu Sıcaklıklar Düşecek, Dikkat!

HAFTA SONU SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 9 Mayıs 2025 Cuma günü için Türkiye genelinde hava durumu tahminlerini açıkladı. Sabah saatlerinde az bulutlu ve güneşli bir hava bekleniyor. Ancak öğleden sonra birçok bölgede sağanak ve gök gürültülü yağışlar başlayacak. Hafta sonu ise sıcaklıklar hızla düşecek ve Marmara’dan Karadeniz’e kadar kuvvetli yağışlar etkili olacak. Vatandaşların sel ve su baskını riskine karşı dikkatli olması gerekiyor. Meteoroloji’nin raporları, tahminlerin yüksek doğruluk oranıyla güncellendiğini gösteriyor.

SAĞANAK YAĞIŞLAR GELİYOR

9 Mayıs Cuma günü Türkiye genelinde hava, sabah saatlerinde açık ve güneşli olacak. Ancak öğleden sonra hava bulutlanacak ve aşağıdaki bölgelerde yerel sağanak yağışlar görülecek:

– Marmara’nın güneydoğusu (Bilecik, Sakarya)

– Ege’nin doğusu (Afyonkarahisar, Kütahya)

– Akdeniz’in iç kesimleri (Burdur, Adana’nın kuzeyi)

– İç Anadolu’nun kuzeybatı ve doğusu (Ankara, Çankırı, Eskişehir)

– Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri (Bolu, Kastamonu)

– Orta Karadeniz geneli (Samsun, Amasya)

– Doğu Anadolu’nun batı ve güneydoğusu (Malatya, Van)

– Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyi (Diyarbakır)

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU (9 MAYIS 2025)

Marmara: Az bulutlu. Balıkesir 13-30°C, Edirne 15-27°C, İstanbul 15-24°C, Kırklareli 13-25°C.

Ege: Afyonkarahisar’da (11-25°C) öğleden sonra yağış bekleniyor. Denizli 16-33°C, İzmir 19-33°C, Muğla 13-28°C az bulutlu.

Akdeniz: Burdur (13-29°C) ve Adana’nın kuzeyi (16-31°C) yağışlı. Antalya 19-27°C, Hatay 17-30°C az bulutlu.

İç Anadolu: Ankara (12-28°C), Çankırı (10-28°C), Eskişehir (13-29°C) öğleden sonra yağışlı. Konya 14-29°C az bulutlu.

Batı Karadeniz: Bolu (10-24°C), Kastamonu (10-25°C) akşam ve öğleden sonra yağışlı. Sinop 13-24°C, Zonguldak 16-21°C bulutlu.

Orta ve Doğu Karadeniz: Amasya (13-30°C), Samsun (15-24°C) akşam yağışlı. Artvin 9-27°C, Trabzon 16-23°C bulutlu.

Doğu Anadolu: Malatya (13-29°C), Erzurum (6-22°C) akşam yağışlı. Van’ın doğusu (7-16°C) yağışlı, Kars 4-22°C bulutlu.

Güneydoğu Anadolu: Diyarbakır (15-32°C) akşam yağışlı. Gaziantep 16-32°C, Mardin 17-29°C, Siirt 15-29°C az bulutlu.