Haham Dov Landau’dan Tarihi İtiraflar

İSRAİL’İN POLİTİKALARI VE HAHA KUTUSU

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik sert politikaları devam ederken, önemli bir itiraf yapıldı. Ultra-Ortodoks Yahudi topluluğunun tanınmış hahamlarından Dov Landau, dindar siyonistleri eleştirerek dikkat çekti. Landau’nun görüşleri, yerel basında geniş yankı buldu.

YAHUDİ HALKINA FELAKETLER GETİREN SİYONİST HAHA

Landau, Gazze Şeridi’ndeki askeri saldırılarda İsrail askerlerinin, siyonist hahamların onlara “çarpıtılmış Tevrat’ı öğrettikleri için öldüğünü” öne sürdü. Siyonist hahamların sorumlu tutulduğu açıklamasında, “Siyonist (hahamlar) Yahudi halkını kurtarabileceklerini düşündüler ama Yahudi halkına sadece manevi değil, fiziksel felaketler de getirdiler. Araplar bizden hiç bu kadar nefret etmemişti.” dedi.

ARAPLAR VE YÖNETİM ÖNERİSİ

Landau, İsrail’in Araplar tarafından yönetilmesi gerektiğini savunarak, “Arapların burada hüküm sürdüğü zamanlar oldukça iyiydi, Arapların hüküm sürdüğü dönem en iyisiydi, bize saygı duydular, (bize) karışmadılar.” şeklinde ifadelerde bulundu. Bu açıklamalar, İsrail’in mevcut politikası ve toplumsal dinamikleri üzerinde düşündürücü bir etki yarattı.