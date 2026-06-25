Haiti Taraftarlarının Sevinci TPS Kararıyla Sona Erdi

Dünya Gündemi
Haiti futbol takımı oyuncuları, maç sırasında destek gösteriyor
Atlanta'da Haiti taraftarları, Dünya Kupası coşkusunu yaşarken, TPS kararının getirdiği belirsizlikle endişe içindeydiler.
Reklamsız Haberi Google'da Takip Et!

Atlanta’da toplanan Haitili taraftarlar, kırmızı ve mavi formalarıyla ülkelerinin bu yılki Dünya Kupası’ndaki son maçını izlemek için şehir merkezinde coşkulu bir kalabalık oluşturdu. Haiti, Fas karşısında galibiyet alamasa da taraftarlar, 1970’lerden bu yana ilk kez Dünya Kupası’na katılma başarısı gösteren takımlarını desteklemenin mutluluğunu yaşadı. Ancak bu sevinç kısa sürdü; bir gün sonra ABD Yüksek Mahkemesi, Başkan Donald Trump’a Haiti ve Suriye gibi çatışma bölgelerinden gelen yüz binlerce yabancı uyruklunun yasal statüsünü sona erdirme yetkisi verdi. Geçici Koruma Statüsü (TPS) olarak bilinen programa ilişkin bu karar, 350 binden fazla Haitilinin, başka bir koruma türüne hak kazanmadıkları takdirde çalışma izinlerini ve ülkede kalma haklarını kaybetmesi anlamına geliyor. İnsan hakları grupları ve uzmanlar, bu yıl çete saldırılarında 2 binden fazla kişinin öldüğü ve 1,5 milyon kişinin yerinden edildiği Haiti’nin, vatandaşları için güvenli bir ülke olmadığı uyarısında bulunuyor.

HAİTİ TARAFTARLARININ ENDİŞESİ MAÇA YANSIDI

TPS’ye yönelik beklenen kararın yarattığı korku, Çarşamba günü Atlanta’daki Haitili taraflarlar arasında açıkça hissediliyordu. Atlanta Stadyumu dışında elinde bir pankart tutan Haitili vatandaş Jude Exama, ülkesinde yaşananlara dikkat çekti. Exama, “Geri dönmüyorum. Yarın ülkem güvenli olursa dönerim. Haiti’de barışı sağlamak için ulusal diyalog çağrısı yapıyorum” dedi. Bir zamanlar Port-au-Prince’de tıp öğrencisi olan Exama, silahlı saldırıya uğrayan ve o tarihten bu yana kapatılan tıp fakültesi ve hastanesinin ardından iki yıl önce insani şartlarla ABD’ye geldi. ABD’ye giriş yaptıktan sonra TPS ve sığınma başvurusunda bulunan Exama, Georgia’da yemek dağıtım şoförü olarak çalışıyor ve ailesine para gönderiyor.

YÜKSEK MAHKEME KARARI UMUTLARI YOK ETTİ

Exama, Perşembe günü Yüksek Mahkeme kararını öğrendiğinde, çalışma izninin sona ermesinin ardından ABD’den ayrılmanın bir seçenek olmadığını söyledi. “Benim ülkede kalmaktan başka seçeneğim yok. Sizce böyle bir ülkede nasıl yaşayabilirim? Göçmenlikten saklanarak açlıktan ölmeyi, Haiti’deki açık cehennemde yaşamaya tercih ederim” ifadelerini kullandı. New Jersey’de ise Franndy Lesperance ve 10 yaşındaki oğlu, Haiti’nin Dünya Kupası yolculuğunu evlerinde kutladı. Lesperance, “52 yıl aradan sonra tekrar Dünya Kupası’nda olmak inanılmaz” dedi. Ancak kutlamaların gölgesinde, kendi TPS başvurusunun akıbeti ağır bir yük olarak üzerinde kaldı. 2023’te oğluyla birlikte insani şartlarla ABD’ye gelen Lesperance, TPS başvurusunda bulunmuş ancak Perşembe günkü karar bu yolu tamamen kapatmıştı.

HAİTİ’YE DÖNÜŞ ÖLÜMLE EŞDEĞER

Lesperance, “Aklımda bu yönetimin ülkede yabancı istemediği için TPS’yi onaylamayacağı düşüncesi vardı” diyerek kararı beklediğini ancak yine de ne yapacağını bilemediğini söyledi. Bir avukattan danışmanlık almayı planlıyor. Port-au-Prince’de gazeteci ve insan hakları aktivisti olan Lesperance, tehditlerle karşılaşmış ve kaçırma girişimlerinden kurtulmuştu. Şimdi bir fabrikada operatör olarak çalışıyor ve eski eşi ile 6 yaşındaki kızının yaşadığı Haiti’ye para gönderiyor. Ailesinin insani şartlarla ABD’ye gelme başvurusu 2023’te reddedilmişti. Lesperance, “Haiti’ye dönmek bizim için ölümcül olur” dedi.

HAİTİ’DEKİ KRİZ GİDEREK DERİNLEŞİYOR

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, bu ay ülkeye yaptığı ziyarette çetelerin terör estirdiği Haiti’de “olağanüstü büyüklükte bir kriz” gördüğünü söyledi. Atlanta’daki bir Haiti kültür festivalinde taraftarlar da Guterres’in bu sözlerini doğruladı. Haitili Joslin Alberique, “Haiti’deki durum şu an dayanılmaz. Şehir dışında yaşamıyorsanız normal bir hayat sürmek çok zor” dedi. Haiti asıllı Natasha ise “TPS’yi kaybederlerse çok sayıda insan yerinden edilecek ve yıllardır gitmedikleri bir ülkeye geri gönderilecek. Nereye gidecekler?” diye sordu.

AİLELERİN TEK GEÇİM KAYNAĞI TPS’YE BAĞLI

Los Angeles’ta yaşayan Reginald Joseph de TPS kararının gölgesinde yaşıyor. Güvenlik görevlisi ve Uber şoförü olarak iki işte çalışan Joseph, Karayip ülkesindeki ailesini geçindiriyor. Artibonite bölgesindeki memleketi Petite Riviere, silahlı saldırılarla harap olmuş durumda. Evi yıkılan Joseph’in ailesi bölgeyi terk etmek zorunda kaldı. Joseph, “Gerçekten çok endişeliyim çünkü tüm ailem bana bağlı. Onlara bakan benim” dedi. Eylül 2023’ten beri ABD’de bulunan Joseph, annesi, üç kız kardeşi ve iki küçük kızına para gönderiyor. Çocukları ona ne zaman döneceğini sık sık soruyor, o ise Amerika’da onlar için olduğunu söylüyor. Joseph, TPS statüsü olmadan seçeneklerinin neredeyse hiç kalmadığını belirterek, “Sınır dışı edilirsem her şey daha da kötü olur” diye konuştu.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Manşet

Antalya ve Balıkesir’de Orman Yangını

Antalya'nın Aksu ilçesi Yurtpınar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda ve Balıkesir'in Yeniköy Mahallesi'ndeki tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenlerle iki ayrı yangın çıktı. İhbar üzerine her iki bölgeye de itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi.
Manşet

Böcek Ailesi Davasında Karar Açıklandı

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, Böcek ailesinin zehirlenme sonucu ölümüyle ilgili davada 4'ü tutuklu 6 sanık hakkında kararını açıkladı. Duruşmaya sanıklar, avukatlar ve aile yakınları katıldı.
Manşet

Fatih Ürek’in Mirası Satılıyor

"Hadi Hadi" şarkısıyla tanınan Fatih Ürek, 15 Ekim 2025'te evinde kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan ünlü şarkıcının kalbi 20 dakika durdu.
Manşet

Erdoğan 23 Çeyrektir Kesintisiz Büyüme Kaydetti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) 33. Genel Kurulu ve İhracat Şampiyonları Ödül Töreni'ne katıldı. Erdoğan burada yaptığı konuşmada ticaret ve ihracatın önemine vurgu yaptı.
Manşet

AK Parti, Yarın Kampa Giriyor

AK Parti'nin 33. İstişare ve Değerlendirme Kampı, bu yıl Sakarya'nın Sapanca ilçesinde düzenlenecek. Kampta partinin 25 yıllık geçmişi değerlendirilecek.