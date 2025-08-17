Hakan Çakır’ı Öldürenlerin Önceki Olayı!

OLAYIN GELİŞİMİ

Ankara’da, Hakan Çakır isimli genç, güncel bir olayın merkezinde yer alıyor. Geçen pazar gece saatlerinde Keçiören’in Etlik Mahallesi’ndeki Adnan Yüksel Caddesi’nde yaşanan olayda, Hakan Çakır’ın annesi ve kız kardeşi dükkandan dönerken, merdivende oturan Taha Z. (14) ve Samet Z. (17) ile yol verme konusu yüzünden tartıştı.

SÖZLÜ TACİZ VE KAVGA

Tartışma, Hakan Çakır’ın 15 yaşındaki kız kardeşi ve annesine sözlü tacizde bulunan kişilerle büyüdü. Bu kavga sonucunda Hakan Çakır bıçaklanarak hayatını kaybetti. Aynı olayda, ağabey Hakkı Can Çakır ve babası Şahin Çakır da bıçaklanarak yaralandı. Olayla ilgili Taha Z., Samet Z., ağabeyleri Emir Z. (19) ve babaları Cemal Z. (45) gözaltına alındı. Baba ve üç kardeş tutuklandı. Aileye ait sosyal medya paylaşımlarında uzun namlulu silahlar, tabancalar, kılıçlar ve bıçaklarla çekilmiş fotoğraf ve videolar dikkat çekerek tepki topladı.

ÖNCEKİ VUKUAT

Hakan Çakır’ın öldürülmesinin ardından, saldırgan grubun daha önce de benzer bir olay yaşadığı belirlendi. Aynı grup, olaydan kısa bir süre önce bir düğün sonrası başka bir grupla sokakta eğlenirken kavga etme girişiminde bulunmuş.

SALDIRGAN GRUP VE TEHDİT

Görüntülerde, 10-15 kişilik bir grubun ara sokaktan çıktığı, ön sırada Emir Z. ve Samet Z.’nin bulunduğu ve düğün sonrası eğlenen gruba laf attıkları anlaşılıyordu. Emir Z., “Aşağıdan mevzudan geliyoruz.” diyerek gruba tehditte bulunmuş, Samet Z. ise pantolonundan bir kılıcı çıkartmış.

ACILI BABA’YA GÖRE ÇETE SALDIRISI

Hakan Çakır’ın acılı babası Şahin Çakır, oğlunun katillerinin en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyor. Baba Çakır, kendilerine saldıran kişilerin bir çete olduğunu ve bir anda bıçak ve diğer silahlarla geldiklerini ifade ederek, “Bu ikinci Ahmet Minguzzi olayı. İstanbul’daki Ahmet Minguzzi olayını unutmadan benim oğlum çıktı.” dedi.

YETKİLİLERE SESLENİYOR

Yetkililere çağrı yapan baba Çakır, “Meclis’ten kanun mu çıkacak, ne olacaksa olsun değişsin bu. Bir Hakan, bir Ahmet daha gitmesin. İçimiz yanıyor.” sözleriyle duygularını aktardı. Suça Sürüklenen Çocuk (SSÇ) düzenlemesinde değişiklik talep eden Baba Çakır, “Bir can öldürmenin bedeli 3 ay, 5 ay, 5 sene mi? Ben oğlumu bu yaşına getirmek için 23 yıl fedakarlık ettim. Duyun beni artık, içim yanıyor.” diyerek sistemdeki adaletsizliklere dikkat çekti.