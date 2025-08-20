Hakan Çakır’ın Ailesine Tehdit Mesajları Geldi

TEHDİTLER DEVAM EDİYOR

Ankara’nın Keçiören ilçesinde 10 Ağustos’ta çıkan bir kargaşada hayatını kaybeden Hakan Çakır’ın (22) ailesi, tehdit ve küfür içeren mesaj almaya devam ettiklerini belirtiyor. Baba Şahin Çakır, kendisine ve diğer çocuklarına yönelik ölüm tehditleri içerdiğini ifade etti. Şahin Çakır, gelen her türlü tehdide karşı mücadele edeceğini ve oğlunun katillerinin en ağır cezayı alması için savaşacağını vurguladı.

OLAYIN SEBEPLERİ VE GELİŞMELER

Olay, Etlik Mahallesi’nde gerçekleşti. Çiğ köfte dükkanı sahibi Hakan Çakır’ın annesi ve kız kardeşi, evlerine dönerken Taha Z. (14) ve Samet Z. (17) kardeşlerle yol verme yüzünden bir tartışma yaşamıştı. Hakan Çakır, 15 yaşındaki kız kardeşine ve annesine sözlü tacizde bulunan kişilerle meydana gelen çatışmada bıçaklanarak hayatını kaybetti. Kavgada, ağabey Hakkı Can Çakır ve baba Şahin Çakır da bıçakla yaralandı. Çatışmaya karışan Taha Z., Samet Z., ağabeyleri Emir Z. (19) ve babaları Cemal Z. (45) ile U.K. gözaltına alındı. Baba ve üç kardeş tutuklanırken, ailenin sosyal medyada silah ve bıçaklarla çektirdikleri görüntüler tepki çekti.

OLAY ANINDA YAŞANANLAR

DHA’nın aktardığı habere göre, yaralanan baba Şahin Çakır (53) ile ağabey Hakkı Can Çakır yaşadıkları olayı anlattı. Şahin Çakır, oğlunun sadece bir ay önce çiğ köfte dükkanı açtığını belirterek, olay gecesi annesi ve kız kardeşinin yanında durduğunu, daha sonradan eve geçtiklerini ifade etti. Kızının tacize uğraması üzerine Hakan Çakır’ın gelerek durumu kontrol etmeye çalıştığını söyleyen baba Çakır, o anlarda yaşanan çatışma ve saldırıyı şöyle anlattı: “Kızım korkmuş; 15 yaşında. Tacizde bulunanlarla karşılaştığı zaman Hakan hemen geldi. Onlar ayağa kalkınca ben bağırdım, ‘Oğlum, gitme’ dedim ama birden 10-15 kişi merdivenlerden bıçaklarla üzerimize geldi. Bizim elimizde hiçbir şey yoktu. Olay 10 dakika sürdü ve yine de polis ya da ambulans gelmedi.”