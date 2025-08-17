Hakan Çakır’ın Katilleri İlk Olayları Değil!

HÜKÜMETE YANSITILAN ACILAR

Ankara’da Hakan Çakır isimli gencin öldüğü durum, medyadaki yerini koruyor. Olay, geçen pazar gece saatlerinde Keçiören ilçesine bağlı Etlik Mahallesi’nde bulunan Adnan Yüksel Caddesi’nde yaşandı. Çiğ köfte dükkanı işleten Hakan Çakır’ın annesi ve kız kardeşi, dükkandan eve dönerken Taha Z. (14) ve Samet Z. (17) kardeşler ile bir yol verme meselesi yüzünden tartışmaya girdi.

VOCAL TACİZİN SONUCU

Hakan Çakır, 15 yaşındaki kız kardeşi ve annesine sözlü tacizde bulunan kişilerle yaşanan kavgada bıçaklanarak hayatını kaybetti. Kavgada ağabey Hakkı Can Çakır ve babası Şahin Çakır da bıçak yarasıyla hastanelik oldu. Olayın failleri olan Taha Z., Samet Z. ve ağabeyleri Emir Z. (19) ile babaları Cemal Z. (45) gözaltına alındı. Baba ve üç kardeş tutuklanırken, sosyal medyada uzun namlulu silahlar, tabancalar, kılıç ve bıçaklarla çektikleri fotoğraf ve videolar büyük tepki topladı.

ÖNCEKİ OLAYLAR İLERDİ!

Hakan Çakır’ın öldürülmesiyle ilgili gündeme gelen detaylar arasında, aynı grubun başka bir vukuatı da dikkat çekiyor. Olaydan kısa bir süre önce, aynı grubun düğün sonrası eğlenen başka bir grupla kavga ettiği belirlendi.

GERGİNLİK ANLARI

Görüntülerde, 10-15 kişilik grubun ara sokaktan çıktığı, önde Emir Z. ve Samet Z.’nin bulunduğu, düğün sonrası eğlenen başka bir gruba laf attıkları görülüyor. Emir Z., “Aşağıdan mevzudan geliyoruz.” diyerek kardeşi Samet Z.’nin pantolonundan kılıç çıkardığını gözler önüne seriyor.

BAĞIŞTAN SÖZLER

Hakan Çakır’ın babası Şahin Çakır, katillerinin en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyor. Çakır, saldırganların bir çete olduğuna ve birden bıçaklar ve kılıçlarla geldiklerine dikkat çekerek, “Bu ikinci Ahmet Minguzzi olayı. İstanbul’daki bu durumu unutmadan benim oğlum çıktı.” açıklamalarında bulundu. Yetkililere seslendiğini ve yasaların değişmesini istediğini belirten Çakır, “Bir Hakan, bir Ahmet daha gitmesin. İçimiz yanıyor.” şeklinde duygularını aktardı.

HUKUKSAL DEĞİŞİKLİK TALEBİ

Baba Çakır, Suça Sürüklenen Çocuk (SSÇ) düzenlemesindeki değişikliklerin gerekliliğini vurgulayarak, “Bir can öldürmenin bedeli 3 ay, 5 ay, 5 sene mi?” diye sordu. Oğlunu büyütmek için 23 yıl fedakarlık yaptığını söyleyen Çakır, “Duyun beni artık, içim yanıyor. Hala yanımızda pişmiş pişmiş gülüyorlar.” ifadelerini kullandı. Son olarak, karşısında sevgilisi varken elleri kelepçeli halde gülümseyen sanıklara olan tepkisini dile getirerek, bu tür bir pişkinlik karşısında duyduğu üzüntüyü ifade etti.