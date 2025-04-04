Hakan Çalhanoğlu, Inter’den Ayrıldı. Süper Lig Takımları İlgileniyor

HAKAN ÇALHANOĞLU’NUN TRANSFER GÜNDEMİNDEKİ YERİ

Geçtiğimiz sezondan bu yana Inter’den ayrılabileceği konuşulan Hakan Çalhanoğlu ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Inter forması giyen milli futbolcumuz, gösterdiği üst düzey performansla Avrupa’nın önemli kulüplerinin radarında yer alıyor.

BAYERN MÜNİH’İN İLGİSİ VE TÜRKİYE GÜNDEMİ

Bayern Münih’in geçtiğimiz yaz transfer döneminde Hakan Çalhanoğlu’na yoğun ilgi gösterdiği biliniyor. Ancak milli futbolcu, Inter’de kalmayı tercih etmişti. Bunun yanı sıra, Süper Lig’in iki büyük kulübü Fenerbahçe ve Galatasaray’ın da Hakan Çalhanoğlu’nu transfer listesine aldığı iddiaları gündeme gelmişti.

AVRUPA’NIN DEV KULÜPLERİNİN TAKİBİNDE

Hakan Çalhanoğlu’nun teknik becerileri ve oyun kurucu özellikleri, özellikle Bundesliga ve Premier Lig ekiplerinin dikkatini çekiyor. Transfer dönemi yaklaştıkça, milli futbolcunun geleceğiyle ilgili spekülasyonlar da artış gösteriyor.

TÜRKİYE’DEKİ KULÜPLERİN TRANSFER HAMLELERİ

Süper Lig’de Fenerbahçe ve Galatasaray’ın, tecrübeli orta saha oyuncusunu kadrolarına katmak için hazırlık yaptığı belirtiliyor. Özellikle Avrupa’da kariyerine devam etmek isteyen Çalhanoğlu’nun, Türkiye’ye dönüş yapıp yapmayacağı merak konusu olmaya devam ediyor.

INTER’DEKİ PERFORMANS VE SÖZLEŞME DURUMU

Hakan Çalhanoğlu, Inter formasıyla bu sezon da etkili performans sergiliyor. Kulüpteki sözleşmesinin detayları ve yeni bir anlaşma ihtimali, transfer senaryolarını doğrudan etkileyen faktörler arasında yer alıyor.