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“Hakan Çalhanoğlu’na 1 Maç Men”

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İTALYA LİGİ’NDE HEYECAN DEVAM EDİYOR

İtalya’nın Serie A liginde heyecan hızla sürerken, ülkenin önde gelen kulüplerinden Inter ve Milan’ın taraftar gruplarının mafya ile bağlantılarına yönelik yeni bir soruşturma başlatıldı. Bu durum, mafya aileleri ile bağları olduğundan şüphelenilen teknik direktörler, yöneticiler, futbolcular ve bazı taraftarları kapsıyor. Özellikle birkaç taraftar grubu liderinin tutuklanması, soruşturmanın başlamasında etkili oldu.

HAKAN ÇALHANOĞLU VE INZAGHI CEZA ALDI

Inter takımında forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ile teknik direktör Simone Inzaghi, yürütülen soruşturma sonrasında 1 maç men cezası aldı. Bununla birlikte, Inzaghi’ye 15 bin euro, Hakan Çalhanoğlu’na ise 30 bin euro para cezası verildi.

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