A Milli Takım formasıyla 2026 FIFA Dünya Kupası’nda boy gösteren Hakan Çalhanoğlu, kulübü Inter’in hazırlık kampına katılarak çalışmalara başladı ve yılın en dikkat çeken imaj değişikliklerinden birine imza attı. Yıldız futbolcu saçlarını oldukça kısalttı. Neredeyse sıfıra vuran bu stili futbolseverler tarafından konuşuluyor. Çalhanoğlu’nun kulüp tesislerine bandanayla gelmesi de yeni tarzına dair yorumları artırdı.

BAŞARILARIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Hakan Çalhanoğlu, 2021 yazında ezeli rakip Milan’dan Inter’e bedelsiz transfere imza attı. 32 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu süreçte önemli başarılar kazandı. Inter formasıyla 2 Serie A, 3 İtalya Kupası ve 3 İtalya Süper Kupa zaferi yaşadı.