Hakan Fidan’dan SDG Açıklamaları Ve İş Birliği Vurgusu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile birlikte, Endonezya Dışişleri Bakanı Sugiono ve Savunma Bakanı Sjafrie Sjamsoeddin’in katılımıyla Türkiye-Endonezya Dışişleri ve Savunma Bakanları Ortak Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantının ardından basın toplantısında görüşlerini paylaşan Bakan Fidan, Suriye’deki son gelişmelere ve SDG sorununa dair değerlendirmelerde bulundu.

TÜRKİYE ASYA’DAKİ STRATEJİK KONUMUNU GÜÇLENDİRİYOR

Bakan Fidan, açıklamalarında “Bildiğiniz gibi Endonezya ve Türkiye arasında ziyaretler gerçekleşmişti. İkili ticaret hacmimizi 10 milyar dolar seviyesine çıkarmakta kararlıyız. Türkiye olarak Asya’daki konumumuzu güçlendirmeye devam ediyoruz,” ifadelerine yer verdi. Ayrıca, bölgesel gelişmeleri de kıymetli misafirleriyle detaylı bir şekilde ele aldıklarını belirtti. Bunlar arasında Gazze konusunun ön planda olduğunu ifade eden Fidan, “Geçtiğimiz iki yıl boyunca Endonezya ile muazzam sonuçlar aldık. İslam ülkeleri kendi bölgeleri ile aşamalarda samimiyet gösterirse ilerleme kaydedebileceğini görmüş olduk,” şeklinde konuştu.

SDG’DEN MUTABAKATA UYUM BEKLENİYOR

Bakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı ile yapılan toplantılara da değinerek, Suriye’nin istikrarı konusunda hem fikri paylaştıklarını vurguladı. Fidan, “SDG’nin 10 Mart mutabakatına uyup üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmesini bekliyoruz. Terörle mücadelenin sonuna kadar arkasındayız ve Suriye’de kamu düzeninin sağlanması oldukça önemli,” dedi.

GÜLER: GÜNCEL GELİŞMELER HAKKINDA GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİ YAPILDI

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, toplantıdaki önemine işaret ederek, “Sayın Endonezya Dışişleri Bakanı ile stratejik güvenlik konuları, savunma sanayi ve küresel güvenlik iş birliği başlıklarını kapsamlı biçimde ele aldık,” açıklamasında bulundu. Ayrıca, dünyanın farklı bölgelerindeki güncel gelişmeler hakkında da görüş alışverişinde bulunduklarını ekledi. Güler, Türkiye ve Endonezya arasında derinleşen iş birliğinin, iki ülkenin yararına olacağını vurguladı.

SURİYE’DE YAŞANANLAR YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

Türkiye’nin Suriye’de yaşanan gelişmeleri yakından takip ettiğinin altını çizen Güler, “Ülkedeki tüm etnik gruplara eşit bir şekilde yaklaşan Suriye hükümeti, kamu düzenini sağlamak amacıyla Halep’te terörist faaliyetlere karşı terörle mücadele operasyonu başlatmıştır. Bu operasyon tarafımızca memnuniyetle karşılanmıştır,” ifadelerini kullandı. Suriye’nin güvenliğinin Türkiye için önemli olduğuna dikkat çeken Güler, “Tek devlet-tek ordu doğrultusunda Suriye’nin birliği ve toprak bütünlüğü temelinde terör örgütleriyle mücadelesine destek verdiğimizi bir kez daha ifade etmek istiyorum,” dedi.