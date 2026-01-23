Hakan Fidan’dan Suriye Ve Gazze Açıklamaları

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NTV’de gerçekleşen bir programda, ülkenin dış politikasına dair önemli yorumlarda bulundu. Suriye’deki dört günlük ateşkesin süresinin dolmak üzere olduğuna dikkat çeken Fidan, “DEAŞ mahkumlarının Suriye’den Irak’a tahliyesi söz konusu. Böyle bir sürecin olduğu dönemde belki ateşkesin bir müddet daha uzatılması gündeme gelebilir. Bugün Tom Barrack Suriye’deydi, dün de Erbil’deydi. Gün boyu haberleştik. Bugünkü görüşmeler neticesinde de bir tablo ortaya çıktı” ifadelerini kullandı.

Ateşkesin Uzatılabileceği İhtimali

Suriye hükümetinin, 20 Ocak Salı günü SDG ile dört günlük yeni bir ateşkes ilan ettiğini belirten Bakan Fidan, “Ateşkese gelinen süreçte çok fazla olay var. Kısaca şunu söyleyeyim. Şu anda DEAŞ mahkumlarının Suriye’den Irak’a taşınması söz konusu. Böyle bir ortamda ateşkesin biraz daha uzatılması gerekebilir. Şu anda böyle bir talep var. Süren bir diplomasi trafiği var, biz de içindeyiz. Biz hiç çatışma olsun istemiyoruz. Umarım olumlu bir barış süreci başlatılacaktır” diye konuştu.

Diyalog Yoluyla Çözüm Umudu

Suriye’deki gelişmelere dair, “Umarım diyalog yoluyla çözülmesinde ciddi bir irade olur” şeklinde konuşan Fidan, SDG’nin iki haftada çözülmesine ilişkin, “Benim için sürpriz olmadı açıkçası. Biz şunu çok iyi biliyorduk. YPG’nin işgal ettiği Arap nüfusunun yoğun olduğu bölgede dinamiği yıllardır okumuştuk. Aşiret yapısı, aşiretlerin nasıl, ne zaman başkaldıracağı bilgimiz dahilindeydi.” dedi.

Kandil Bağlantısına Dikkat Çekti

Bakan Fidan, YPG’nin Kandil ile olan bağlantısına dikkat çekerek, “Mazlum Abdi mesaj taşıyıcı, verilen talimatı uygular. KCK, YPG’ye siyasete girin der, girerler. Tamamen Kandil’e bağlı. Suriyeli olmayan PKK’lıların bölgeden çıkması gerekiyor. Sincar’daki PKK varlığının sürdürülebilirliği yok. Örgütün kendisini yok olmayla karşı karşıya kalmadan dönüştürmesi gerekiyor. SDG, Ankara’dan gelen hiçbir mesaja kulak vermiyor. Başkalarının gündemine alet olmamalılar” şeklinde ifadeler kullandı.

Gazze’de İnsani Yardım Faaliyetleri

Gazze’deki duruma ilişkin de açıklamalarda bulunan Bakan Fidan, Barış Kurulu altında bir milli irade ve bir sekreterya komitesinin kurulacağını belirtti. Gazze’nin acil bir konu olduğuna dikkat çeken Fidan, “Refah sınır kapısı haftaya açılabilir. Türkiye Kızılay’la halihazırda kesintisiz yardım faaliyeti yürütüyor. Şu anda konteynerlerin götürülme meselesi var. Gazze’de işimiz kolay değil, şimdi başka bir mücadele başlıyor” şeklinde konuştu. Fidan, Türk askerinin Gazze’ye gidip gitmeyeceği yönündeki bir soruya ise, “İsrail bizle ilgili her şeye karşı ama mücadelemiz sürecek. Gerekli şartlar oluşursa asker desteği ile ilgili bir irademiz var” yanıtını verdi. Ayrıca, Hamas’ın silah teslimi konusunun da yol haritası içinde olması gerektiğini vurguladı.

Küresel Siyasetteki Değişimler Üzerine

Kanada’dan gelen “kurallara dayalı düzenin zayıfladığı” açıklamalarına yanıt veren Fidan, “Büyük güçler bir belirsizlik alanı içerisine girdiler ve bu boşlukta orta güçlerin dayanışması, konuşması çok önemli. Çöküşü uzun süredir Cumhurbaşkanımız dile getiriyor. Kanada’nın bunu yeni söylüyor olması enteresan tabii” ifadelerini kullandı. ayrıca bölgesel ittifaklara yönelik, kamplaşmayı azaltacak geniş katılımlı bir yapıdan yana olduklarını belirtti.

Trump’ın Stratejik Arzusu

Bakan Fidan, Trump’ın Grönland konusundaki ısrarını değerlendirdi. “ABD’nin bu tür özlemi ve stratejik arzusu olduğu sır değil. Trump’ın döneminde bir atak olduğu ortada. Böyle bir toprak kaybı ittifakın dağılması anlamına gelir” şeklinde konuştu.