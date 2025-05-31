Hakan Fidan, David Lammy ile görüştü

DIŞİŞLERİ BAKANLARI ARASINDAKİ GÖRÜŞME

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, bu görüşmede Fidan ve Lammy, ikili ilişkilerin yanı sıra Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmayı sona erdirme amacıyla yapılacak adımları değerlendirdi.

BÖLGESEL GELİŞMELER ÜZERİNE DE YORUMLAR YAPILDI

Görüşme sırasında Suriye’deki son durum, Pakistan ve Hindistan arasındaki gerilim ve diğer bölgesel konular da kapsamlı bir şekilde ele alındı. Bu noktada, bölgedeki barış ve istikrarın temeli olan konular üzerinde duruldu.