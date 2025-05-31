Gündem

Hakan Fidan, David Lammy ile görüştü

hakan-fidan-david-lammy-ile-gorustu

DIŞİŞLERİ BAKANLARI ARASINDAKİ GÖRÜŞME

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, bu görüşmede Fidan ve Lammy, ikili ilişkilerin yanı sıra Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmayı sona erdirme amacıyla yapılacak adımları değerlendirdi.

BÖLGESEL GELİŞMELER ÜZERİNE DE YORUMLAR YAPILDI

Görüşme sırasında Suriye’deki son durum, Pakistan ve Hindistan arasındaki gerilim ve diğer bölgesel konular da kapsamlı bir şekilde ele alındı. Bu noktada, bölgedeki barış ve istikrarın temeli olan konular üzerinde duruldu.

ÖNEMLİ

Gündem

Hakan Fidan, İngiltere Dışişleri Bakanı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ile bir telefon görüşmesi yaptı. İkili ilişkiler ve işbirliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu.
Ekonomi

Doktorlar Gönüllü Uyumla 2,1 Milyar Lira Artırdı

Özel muayenehanelere sahip doktorlar, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın analizine takılarak gönüllü uyum kapsamında 2.1 milyar liralık matrah artışı gerçekleştirdi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.