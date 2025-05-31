Hakan Fidan, David Lammy ile görüştü

Dışişleri Bakanının İngiltere ile Görüşmesi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgilere göre, Fidan ve Lammy’nin görüşmesinde ikili ilişkilerin yanı sıra Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın sona erdirilmesi için atılan adımlar değerlendirildi.

Bölgesel Gelişmeler Üzerine Değerlendirmeler

Görüşme sırasında Suriye’deki son gelişmeler, Pakistan ile Hindistan arasındaki durum ve diğer bölgesel konular da kapsamlı bir şekilde ele alındı.