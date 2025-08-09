Hakan Fidan: Gazze’ye işgal planına karşıyız

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın diplomasi trafiği hız kesmeden devam ediyor. Bu sürecin bir parçası olarak Mısır’a giden Fidan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmenin ardından, Fidan mevkidaşı Bakan Bedir Abdulati ile bir araya geldi. Fidan ve Abdulati’nin yaptı görüşmeden sonra heyetlerarası toplantıya geçtikleri, daha sonrasında ise ortak bir basın toplantısı düzenledikleri bildirildi.

GAZZE’NİN İŞGALİNE KARŞI ÇIKIYORUZ

Bakan Fidan, toplantıda İsrail’in Gazze’ye yönelik tutumunu eleştirerek, özellikle Batılı ülkelerin Netanyahu’ya karşı Filistin’in yanında durmasının önemine dikkat çekti. “Gazze’nin tamamının işgali planına sonuna kadar karşı çıkıyoruz. Bu kararın soykırımcı bir adım olduğunu vurguluyoruz. İsrail’in soykırımcı politikalarına karşı uluslararası hukuku sonuna kadar koruyacağız” ifadelerini kullandı. Fidan, Filistinlileri yok etme çabalarının her zaman karşısında duracaklarını belirtti. Gazzelilerin korunması ve ateşkesin sağlanması için koordinasyon içinde olduklarını, Mısır’ın çabalarını takdirle karşıladıklarını ama İsrail’in bu çabaları sabote ettiğini ifade etti. “İsrail’in faşist, fundamentalist bir biçimde yönetildiğini tüm dünya artık biliyor” şeklinde konuştu.

BÖLGEDEKİ YAYILMACILIK BİR TEHDİT

Fidan, mevcut sorunlara diplomatik ve barışçıl çözümler bulmanın önemine değinerek, İsrail’in Lübnan ve Suriye’deki işgal planlarının, bu ülkeleri zayıflatmayı hedeflediğini söyledi. “Sadece soykırım değil, İsrail’in bölgedeki yayılmacılığı önemli bir tehdit olmaya başlamıştır” dedi.

DÜNYA ÜZERİNDEKİ EZİLENLERİN MESELESİ

Bu mesele artık yalnızca Filistinlilerin ve Arap dünyasının değil, dünya üzerindeki tüm ezilenlerin meselesine dönüştüğünü belirten Bakan Fidan, “İsrail’in uyguladığı soykırım politikası sürekli yeni aşamalara taşınıyor. Gazzelilerin ülkesini terk etmesi için baskı yapıyor. Yardımları engelleyerek Gazzelileri açlıktan öldürmek istiyor.” şeklinde konuştu. “Bu durum, dünyanın her yerindeki katliamların tohumunu sulamaktadır” ifadesini dile getirdi.

SONUNA KADAR MÜCADELE EDECEĞİZ

Fidan, bu duruma karşı mücadelenin sonuna kadar süreceğini belirtti ve “Pes etmek, umutsuzluk yok. Dünyayı ayağa kaldırmalıyız. Sadece devletler değil, STK’lar da harekete geçmeli. Zalim, zulmüyle tarihten silinecektir” sözlerini iletti. Özellikle Netanyahu’nun zalimliğinin de bu durumdan muaf olmadığına dikkat çekti.