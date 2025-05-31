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Hakan Fidan, İngiltere ile Görüştü

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GÖRÜŞME DETAYLARI

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından elde edilen bilgilere göre, Fidan ve Lammy arasındaki görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmayı sona erdirme hedefi doğrultusunda gerçekleştirilen adımlar değerlendiriliyor.

BÖLGESEL GELİŞMELER

Görüşmede, Suriye’deki güncel durum, Pakistan ve Hindistan arasındaki ilişkilere dair gelişmeler ve diğer bölgesel meseleler de ele alınıyor. Bu konular, iki bakanın gündeminde önemli bir yer tutuyor.

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