Hakan Fidan, İngiltere ile görüştü

HAKAN FİDAN VE DAVİD LAMMY ARASINDA TELEFON GÖRÜŞMESİ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ile telefonda bir görüşme gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından elde edilen bilgilere göre, Fidan ve Lammy’nin görüşmesinde ikili ilişkilerin yanı sıra, Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmayı sona erdirme amacıyla atılan adımlar üzerinde duruldu.

BÖLGESEL GELİŞMELER GÖRÜŞÜLDÜ

Görüşme sırasında, Suriye’deki mevcut gelişmeler, Pakistan ve Hindistan arasındaki durum ile diğer bölgesel konular da detaylı bir şekilde ele alındı.