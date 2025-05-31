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Hakan Fidan, İngiltere ile görüştü

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Dışİşleri Bakanının Görüşmesi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgilere göre, Fidan ve Lammy’nin görüşmesinde iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı sona erdirme amacıyla atılan adımlar üzerinde de duruldu.

Bölgesel Konular Üzerine Değerlendirmeler

Görüşme sırasında ayrıca Suriye’deki son gelişmeler, Pakistan ve Hindistan arasındaki mevcut durum gibi diğer önemli bölgesel konular da masaya yatırıldı.

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