Hakan Fidan: Pkk’nın Silah Bırakması Yetmez

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, gazeteci Murat Çiçek’in gündemle ilgili sorularını 24 Özel programında yanıtladı. Bakan Fidan, terör örgütünün fesih kararı ile ilgili olarak şu ifadeleri kullandı: “PKK’nın silahları bırakması tek başına yeterli olmuyor. İllegal yapıların tamamıyla ortadan kaldırılması gerekiyor. Beklentimiz sonucun olumlu olması yönünde, ancak her türlü gelişmeye hazırlıklıyız.”

TERÖRÜN ZEMİNİ ORTADAN KALDIRMAK

Bakan Fidan, bazı kaynakların örgütün yanıtını kamuoyuna açıklayacağına dair bilgi verdiğini belirtirken, bu açıklamanın biraz zaman alabileceğini ifade etti. “Türkiye, uzun süredir terörün yöneldiği zemini ortadan kaldırdı. Bu nedenle, örgütten gelecek olumlu bir yanıt, Türkiye açısından önemli bir kazanım olacaktır.” dedi.

OLUMLU BEKLENTİLER VE ALTERNATİFLER

Fidan, yasa dışı ve karanlık yapılarla bir yere varılamayacağını vurgulayarak, “Türkiye; demokratik, şeffaf ve herkesin hesap verebildiği bir örgütlenme anlayışını destekliyor. Sürece dair umutluyuz, ancak istenilen adımlar atılmazsa bu, sürecin sona erdiği anlamına gelmiyor.” ifadelerine yer verdi. Suriye’de artık silahların konuşmadığı ve karşılıklı saygıya dayalı bir düzenin tesis edilmesi hedefleniyor.

TÜRKİYE’NİN FARKINDALIĞI

Fidan, PKK’nın mevcut durumunun Türkiye’yi yıpratma potansiyelinin, bölgede rekabet içinde olan ülkelerin işine yarayabileceğini de belirtti. Ancak Türkiye’nin bu tarz planların farkında olduğunu, güçlü istihbarat altyapısıyla çevrilen oyunları görebildiğini söyledi. “Gerekli adımları atabiliyoruz ve bu noktada meşru bir refleks sergiliyoruz.” dedi.

SURİYE POLİTİKASI VE BARIŞ HEDEFİ

Bakan, Suriye ile ilgili temel ilkenin kararların Suriyeliler tarafından alınması olduğunu vurguladı. “Silahlı unsurların bölgeden uzaklaştırılması, kalıcı barış için önem teşkil ediyor. PKK’nın silah bırakması ve feshetmesi ile ilgili beklentilerimizi zamanla göreceğiz.” açıklamasında bulundu.

Bakan Fidan, Türkiye’nin sürecin her olasılığına karşı tedbirli olduğunu belirtti. Sahip olunan siyasi iradenin terörle mücadele ve bölgesel istikrar adına kararlılık sergilediğini ifade etti. Irak’ta her geçen gün istikrarın arttığını da sözlerine ekledi.

PKK’NIN VARLIĞI

Son olarak, “Bugün itibarıyla PKK, Türkiye sınırları içinde tek bir metrekare bile kontrol edemiyor.” diyen Fidan, buna rağmen İsrail’in, Irak’ta Sincar başta olmak üzere çeşitli bölgelerde etkili olduğuna dikkat çekti. Suriye’de benzer bir durumun yine mevcut olduğu belirtiliyor.