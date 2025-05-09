Hakan Fidan: PKK Silah Bırakması Yetersiz

HAKAN FİDAN’IN GAZETECİ MURAT ÇİÇEK’E YANITLARI

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazeteci Murat Çiçek’in gündeme ilişkin sorularına 24 Özel’de yanıt verdi. Bakan Fidan, terör örgütünün fesih kararına yönelik olarak şunları belirtti: “PKK’nın silahları bırakması tek başına yetmiyor. İllegal yapıların tümden ortadan kaldırılması gerekiyor. Beklentimiz sonucun olumlu olması yönünde. Ancak her türlü gelişmeye hazırlıklıyız.”

TÜRKİYE’NİN TARİHİ ÇAĞRISINA VERİLECEK CEVAP

Bakan Fidan, “Türkiye, terörün zeminini ortadan kaldırdı” diyerek, bazı kaynakların örgütün kamuoyuna duyuracağı yanıtı hakkında bilgi verdiğini aktardı. Ancak, bu açıklama için daha fazla beklenmesi gerektiğini ifade etti. Türkiye’nin uzun süredir terörün beslenme alanını yok ettiğini vurgulayan Fidan, “Örgütten gelecek olumlu bir yanıt, Türkiye açısından son derece kıymetli bir kazanım olacaktır” dedi.

OLUMLU BEKLENTİLER VE ALTERNATİFLER

Fidan, “Artık yasa dışı ve karanlık yapılarla, gizli istihbarat ağlarıyla bir yere varılamayacağı açık” dedi. Türkiye’nin, demokratik, şeffaf bir örgütlenme anlayışını benimsemesi ve desteklemesi gerektiğini belirten Fidan, sürece dair olumlu bir beklenti taşıdıklarını belirtti. Ancak, gereken adımlar atılmazsa sürecin sona ermediğini vurguladı.

TÜRKİYE’NİN FARKINDALIĞI

Bakan Fidan, PKK’nın mevcut durumunun Türkiye’yi yıpratma potansiyelini bazı ülkelerin kullanabileceğine dikkat çekti. Ancak Türkiye’nin bu tarz planların farkında olduğunu söyleyerek, “Güçlü istihbarat altyapımız sayesinde çevrilen oyunları fazlasıyla görebiliyoruz” dedi ve meşru bir refleks sergilediklerini ifade etti.

SURİYE POLİTİKASI VE BARIŞ HEDEFİ

Suriye’ye ilişkin temel ilkenin, kararların Suriyeliler tarafından alınması olduğunu dile getiren Fidan, silahlı unsurların bölgeden uzaklaştırılmasının kalıcı barış açısından önemli olduğunu vurguladı. “PKK’nın silah bırakması ve kendini feshetmesi yönündeki beklentilerimizi zamanla göreceğiz” şeklinde ekledi.

TÜRKİYE’NİN HAZIRLIKLARI

Fidan, Türkiye’nin sürecin her olasılığına karşı hazırlıklı olduğunu belirtti. Siyasi iradenin yalnızca terörle mücadelede değil, bölgesel istikrar sağlamak adına da kararlılık gösterdiğini ifade etti. Suriye ve Irak’ta hâlâ kırılgan yapıların mevcut olduğunu, fakat Irak’ın her geçen gün istikrara yaklaştığını belirtti.

PKK’NIN TÜRKİYE SINIRLARINDAKİ DURUMU

Bakan Fidan, PKK’nın Türkiye topraklarında hiçbir kontrol sağladığını belirtti. “Bugün itibarıyla PKK, Türkiye sınırları içinde tek bir metrekare bile toprak kontrolü sağlayamıyor” diyerek durumu özetledi. Fidan, buna karşın İsrail’in Irak’ta ve Suriye’de etkinlik göstermeye devam ettiğini de hatırlattı.