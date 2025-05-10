Hakan Fidan: PKK Silah Bırakması Yetmez

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, gazeteci Murat Çiçek’in gündeme ilişkin sorularını 24 Özel’de yanıtladı. Fidan, terör örgütünün fesih kararına dair önemli açıklamalarda bulundu. PKK’nın silah bırakmasının tek başına yeterli olmadığını belirten Bakan Fidan, “İllegal yapıların tümden ortadan kaldırılması gerekiyor. Beklentimiz sonucun olumlu olması yönünde. Ancak her türlü gelişmeye hazırlıklıyız” dedi.

Türkiye’nin Terörle Mücadelesi

Fidan, bazı kaynakların örgütün yanıtını kamuoyuna duyuracağına dair bilgiler paylaştığını ifade etti. Ancak, bu açıklama için bir süre daha bekleyeceklerini vurguladı. Türkiye’nin terörle mücadele konusundaki stratejisinin önemli olduğunu ve bunun örgütten gelecek olumlu bir yanıtla son derece kıymetli bir kazanım sağlayacağını belirtti.

Olumlu Beklentiler ve Hazırlıklar

Bakan Fidan, “Artık yasa dışı ve karanlık yapılarla, gizli istihbarat ağlarıyla bir yere varılamayacağı açık. Türkiye; demokratik, şeffaf ve herkesin hesap verebildiği bir örgütlenme anlayışını tanımakta ve desteklemektedir” dedi. Süreçle ilgili olumlu bir beklenti içinde olduklarını, ancak beklenen adımlar atılmazsa sürecin sonlanmayacağını da vurguladı. Fidan, Suriye’de silahların konuşmadığı karşılıklı saygıya dayalı bir düzenin inşasını hedeflediklerini belirtti.

Planlar ve Oyunlar

Fidan, PKK’nın mevcut durumunun Türkiye’yi yıpratma potansiyelinin bazı ülkelerin işine gelebileceğini ifade ederek, “Ancak Türkiye, bu tarz planların ve oyunların farkında. Güçlü istihbarat altyapımız sayesinde çevrilen oyunları görebiliyoruz” diye konuştu. Meşru bir refleks sergilediklerini de sözlerine ekledi.

Suriye Politikasında Temel İlke

Suriye’ye ilişkin temel ilkenin Suriyeliler tarafından karar alınması olduğunu belirten Hakan Fidan, silahlı unsurların bölgeden uzaklaştırılmasının kalıcı barış açısından önem taşıdığını dile getirdi. PKK’nın silah bırakması ve kendini feshetmesi yönündeki beklentilerinin zamanla netleşeceğini söyledi.

Her Türlü Senaryoya Karşı Hazırlık

Bakan Fidan, Türkiye’nin sürecin her olasılığına karşı hazırlıkta olduğunu ifade etti. Siyasi iradelerinin sadece terörle mücadele değil, bölgesel istikrar adına da kararlılık sergilediğinin altını çizdi. Irak’ta her geçen gün daha fazla istikrar sağlandığını, Türkiye’nin sınır bölgelerinde silahlı çatışmalar yaşanmadığını da ekledi.

PKK’nın Durumu

Son olarak, Fidan, “Bugün itibarıyla PKK, Türkiye sınırları içinde tek bir metrekare bile toprak kontrolü sağlayamıyor” diye belirtti. Buna karşın, İsrail’in Irak’ta Sincar başta olmak üzere bazı bölgelerde etkinliğini sürdürdüğünü, Suriye’de de benzer durumların yaşandığını kaydetti.