Hakan Fidan: Suikast Girişimim Ortaya Çıktı

HÜKÜMETTEN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, katıldığı 24 TV yayınında gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kamuoyunda büyük yankı uyandıracak bir suikast girişimini ilk kez paylaşan Fidan, dikkat çekici detaylar sundu.

GEÇMİŞTE YAŞANAN TEHLİKE

Bakan Fidan, yaklaşık 4-5 yıl önce ağır bir zehirlenme girişimine maruz kaldığını açıkladı. “Vücuduma yüksek dozda arsenik ve cıva verildi. Olay esnasında fark edilmedi ama yapılan tahliller sonucunda durum netleşti. Bu sebepten dolayı bir süre tedavi gördüm” şeklinde konuştu.

TEHDİTLERİN KAYNAĞI

Kendisine yöneltilen, “Bu saldırının arkasında kim ya da kimler var?” sorusuna yanıt veren Fidan, “Bu konuların detayına girmeye gerek yok. Tehdit sadece içeriden gelmiyor. Dışarıda da çok sayıda düşman var. Bu, sadece yerel bir mesele değil,” dedi. Ayrıca, “FETÖ’cülerin ve başka organize suç örgütlerinin benim ve ailemle ilgili yaptıkları propaganda yeryüzünde hiçbir yerde görülmemiştir herhalde” ifadeleriyle dikkat çekti.

Fidan’ın açıklamaları, Türkiye’nin diplomasi trafiği ve güvenlik politikalarının yürütüldüğü karmaşık dengelere dikkat çekerken, şahsına yönelik geçmişte gerçekleşen bu girişimin uluslararası boyutları olabileceği yorumlarını gündeme getirdi.