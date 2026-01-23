Hakan Fidan Suriye’de Ateşkes Süresinin Uzatılabileceğini Açıkladı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bir televizyon kanalında Türk dış politikasına yönelik güncel gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Fidan, Suriye’de yarın sona erecek olan dört günlük ateşkese dair, “DEAŞ mahkumlarının Suriye’den Irak’a tahliyesinin gündemde olduğu bir dönemde, belki ateşkesin bir süre daha uzatılması üzerinde durulabilir. Bugün Tom Barrack Suriye’deydi, dün de Erbil’deydi. Gün boyunca bu konuyla ilgili haberler aldık. Yapılan görüşmeler neticesinde bir çeşit tablo ortaya çıkmış durumda. Bir görüşme trafiği devam ediyor” şeklinde konuştu.

DİPLOMASİ TRAFİĞİ DEVAM EDİYOR

Suriye hükümetinin, 20 Ocak Salı günü SDG ile yeni bir dört günlük ateşkes ilan ettiğini hatırlatan Bakan Fidan, “Ateşkese ulaşan süreçte pek çok olay yaşandı. Kısaca belirtmek gerekirse, şu aşamada DEAŞ mahkumlarının Suriye’den Irak’a aktarılması söz konusu. Bu tür bir ortamda ateşkesin bir süre daha uzatılmasına ihtiyaç duyulabilir. Şu anda böyle bir talep mevcut. Süren bir diplomasi trafiği bulunuyor; biz de bu sürecin içindeyiz. Hiçbir çatışma istemiyoruz. Umarım olumlu bir barış süreci başlatılabilir” dedi.

DİYALOG YOLU İLE ÇÖZÜM BEKLENTİSİ

Suriye’deki gelişmelere ilişkin değerlendirmesinde, “Umarım diyalog yoluyla çözüm sağlanmasında ciddi bir irade ortaya çıkar” diyen Bakan Fidan, SDG’nin iki haftada çözüleceği konusunda, “Bu benim için sürpriz olmadı. YPG’nin işgal ettiği Arap nüfusunun yoğun olduğu bölgelerde meydana gelen dinamiği yıllardır takip ediyorduk. Aşiret yapısı ve aşiretlerin isyan etme zamanlarını biliyorduk” ifadelerini kullandı.

KANDİL’İN ETKİSİ

Bakan Fidan, YPG’nin Kandil ile olan bağlarına dikkat çekerek, “Mazlum Abdi, verilen talimatı uygulayan bir aktör. KCK, YPG’ye siyasete girin dediğinde seslerine kulak verirler. Tamamiyle Kandil’e bağımlıdırlar. Suriyeli olmayan PKK’lıların bölgeden çekilmesi şart. Sincar’daki PKK varlığının sürdürülebilirliği kalmadı. Örgütün, yok olmadan önce kendisini dönüştürmesi gerekiyor. SDG, Ankara’dan gelen hiçbir mesaja dikkat etmiyor. Başkalarının gündemine alet olmamalılar” şeklinde konuştu.

GAZZE’DE YARDIM PLANLARI

Gazze’deki yönetim planından bahseden Bakan Fidan, Barış Kurulu altında iki komitenin fonksiyonlarını yerine getireceğini ifade etti. Gazze’nin acil bir konu olduğunu vurgulayan Fidan, “Refah sınır kapısının haftaya açılma ihtimali var. Türkiye Kızılay ile sürekli yardım faaliyetleri sürdürmekte. Şu anda konteynerlerin ulaştırılmasıyla ilgili süreç devam ediyor. Gazze’de işimizi kolay bulmuyoruz, yeni bir mücadele başlamakta” dedi. Bakan, Türk askerinin Gazze’ye gidip gitmeyeceği yönündeki soruya ise, “İsrail bizimle ilgili her şeye karşı ancak mücadelemiz devam ediyor. Gerekli koşullar oluşursa asker desteği ile ilgili bir niyetimiz var” yanıtını verdi. Ayrıca, Hamas’ın silah teslimi konusunun yol haritasında yer alması gerektiğini belirtti.

KÜRESEL SİYASETTEKİ DEĞİŞİM

Kanada’dan gelen “kurallara dayalı düzenin zayıfladığı” yönündeki açıklamaları değerlendiren Bakan Fidan, “Büyük güçler bir belirsizlik ortamına girdi ve bu durum orta güçlerin işbirliğini daha da önemli kılıyor. Çöküşün uzun süredir Cumhurbaşkanımız tarafından dile getirildiğini biliyoruz. Kanada’nın bunu yeni ifade etmesi düşündürücü” ifadelerini kullandı. Ayrıca, bölgesel ittifakların kamplaşmayı azaltacak geniş bir yapı oluşturması gerektiğini vurguladı.

TRUMP’IN STRATEJİK ARZULARI

Trump’ın Grönland konusundaki ısrarına da değinen Bakan Fidan, “ABD’nin bu tür arzularının olduğu bilinen bir gerçek. Trump döneminde bu konuda ciddi bir girişim olduğu aşikâr. Böyle bir toprak kaybı ittifakın dağılımı anlamına gelir” diyerek sözlerini tamamladı.