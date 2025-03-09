Hakan Fidan: Suriye Rayından Çıkartılmak İsteniyor

BEŞLİ TOPLANTI VE TERCİHEDİKLER

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün’de teröre karşı düzenlenen 5’li toplantıya katıldı. Toplantının ardından önemli açıklamalar yapan Bakan Fidan, Suriye’deki devrik Esad rejiminin destekçilerine karşı yeni hükümetin başlattığı operasyon hakkında bilgi verdi. Hakan Fidan, “Burada bölge ülkeleri olarak istiklali bozucu hiçbir inisiyatifi desteklemiyoruz” sözleriyle duruşlarını ortaya koydu. Ayrıca, sivil halkın canı, malı ve kültürel varlıklarının da korunması gerektiğini her fırsatta vurguladığını söyledi.

ORTAK OPERASYON VE STRATEJİLER

Fidan, yapılan görüşmelerde somut adımlar üzerinde durduklarını belirtti. Bu adımların başında bölge ülkeleri olarak DEAŞ’a karşı ortak bir operasyon ve istihbarat mekanizması kurma kararı olduğunu ifade etti. “Arkadaşlarımız bu konuda çalışacaklar, detaylaştırmak için” diyen Bakan Fidan, ayrıca İsrail’in bölgedeki yayılmacı politikalarına karşı ortak bir duruş sergileyeceklerini de bildirdi. Irak, Suriye ve Türkiye için ortak düşman olan PKK’nın bölgeden temizlenmesi, silahlı terör faaliyetlerinin sonlandırılması öncelikleri arasında yer alıyor.

TÜRKİYE’DE EV SAHİPLİĞİ

Hakan Fidan, daha önceki toplantılara ev sahipliği yapan Türkiye’nin bir sonraki toplantıya da ev sahipliği yapacağını duyurdu. Terörle mücadele, DEAŞ’ın bölgede yeniden ortaya çıkmasını önleme konusunda beş ülkenin kabiliyetlerini birleştirerek var güçleriyle çalışmaya devam edeceklerini belirtti. Fidan, ev sahipliği için değerli kardeşine teşekkür etti.

LAZKİYE’DEKİ GELİŞMELER

Suriye hükümetinin haftalardır sürdürdüğü politikaların bir provokasyon ile rayından çıkarılmaya çalışıldığına dikkat çeken Bakan Fidan, Lazkiye’deki olaylarla ilgili kaygılarını dile getirdi.