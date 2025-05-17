Hakan Fidan, Suudi Arabistan’ı ziyaret ediyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, diplomatik temaslarına devam ediyor. Bu kapsamda, Bakan Fidan, Suudi Arabistan’ın Riyad kentinde düzenlenecek “Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi”nin ikinci toplantısına katılacak. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgilere göre, bu toplantı, Bakan Fidan ile Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan’ın eş başkanlığında gerçekleştirilecek.

ÜÇÜNCÜ ZİYARET

Fidan, bu ziyaretle birlikte Suudi Arabistan’ı son bir yıl içerisinde üçüncü kez ziyaret etmiş olacak.

TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLECEK KONULAR

Toplantı sırasında gerçekleştirilecek görüşmelerde Fidan’ın, iki ülke arasındaki hızlı gelişen iş birliğinin memnuniyet verici olduğunu ve Türkiye’nin Suudi Arabistan ile ticaret hacmini artırmayı hedeflediğini belirtmesi bekleniyor. İki ülkenin stratejik diyaloğunun bölgesel barış ve istikrara katkı sağladığını iletmesi de önemli bir konu olarak öne çıkıyor. Ayrıca, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) gibi İslam dünyasının karşılaştığı zorluklara karşı dayanışma gösterilmesinin gerekliliği ve Gazze’de kalıcı ateşkesin sağlanması ile yeniden inşa çalışmalarının başlatılmasının öncelik taşıdığı vurgulanacak.

İSRAİL’İN SALDIRILARI VE SURİYE

Fidan’ın görüşmelerde, yaptırımların kaldırılmasının Suriye’nin kalkınmasına ivme kazandıracağına ve Türkiye ile Suudi Arabistan’ın Suriye konusunda gösterdiği dayanışmanın uluslararası toplum açısından teşvik edici olduğuna dikkat çekmesi planlanıyor. Ayrıca, İsrail’in Suriye’ye yönelik saldırılarının durdurulması gerektiği ifade edilecek.

İKİLİ VE BÖLGESEL İŞBİRLİĞİ

Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ticaret hacminin 2024 yılında yaklaşık 8 milyar ABD doları seviyesinde olması bekleniyor. İki ülke, İİT-AL Gazze Temas Grubu kapsamındaki çalışmalar dahil olmak üzere bölgesel konularda da yakın iş birliği ve diyalog sürdürüyor. Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi, iki ülke arasındaki ilişkileri tüm boyutlarıyla kurumsal bir çerçevede takip etmek üzere 2016 yılında Dışişleri Bakanlarının başkanlığında kuruldu.

KONSEYİN YAPISI

Bu konseyin ilk toplantısı 7-8 Şubat 2017’de Ankara’da yapıldı. Konsey, “Diplomatik ve Siyasi Komite”, “Askeri ve Güvenlik Komitesi”, “Kültür, Spor, Medya ve Turizm Komitesi”, “Sosyal Kalkınma, Sağlık ve Eğitim Komitesi” ve “Ticaret, Sanayi, Yatırım, Altyapı ve Enerji Komitesi” olmak üzere beş alt komiteden oluşmaktadır.

İLİŞKİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Riyad’daki toplantıda, Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerin seyrinin kapsamlı bir biçimde gözden geçirilmesi ve iş birliğini güçlendirmeye yönelik atılabilecek adımların ele alınması bekleniyor.