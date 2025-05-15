Hakan Fidan: Türk NATO Zirvesi, gelecek yıl yapılacak

ANTALYA’DA NATO DIŞİŞLERİ BAKANLARI GAYRİRESMİ TOPLANTISI

Antalya, uluslararası düzeyde önemli bir toplantıya ev sahipliği yapıyor. NEST Kongre Merkezi’nde düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın liderliğinde gerçekleştiriliyor. Fidan, toplantının ardından basın mensuplarına bazı açıklamalar yapıyor. Türkiye’nin uluslararası meselelerdeki rolüne vurgu yapan Fidan, diplomasinin önemine dikkat çekiyor.

NATO LİDERLER ZİRVESİ 2026’DA TÜRKİYE’DE

Fidan, başta Gazze, Suriye ve Ukrayna-Rusya savaşı gibi çatışma bölgelerindeki barış çabalarını ele alarak önemli bir duyuruda bulunuyor. 2026 yılında yapılacak olan liderler düzeyindeki NATO zirvesinin Türkiye’de gerçekleştirilmesi planlanıyor. Fidan, “NATO Liderler Zirvesi, önümüzdeki yıl Türkiye’de yapılacak. Türkiye olarak NATO’daki sorumluluklarımızı yerine getirmeye ve ittifakın güçlendirilmesi için çalışmaya devam edeceğiz. Aynı zamanda hem küresel hem de bölgesel barışın tesisi için çabalarımızı devam ettireceğiz” diyor.

AVRUPA’NIN GÜVENLİĞİ VE NATO İLİŞKİSİ

Fidan, Avrupa’nın güvenliğinin NATO ile bağlantılı olduğunu belirtirken, Türkiye’nin NATO ittifakının ikinci büyük ordusuna sahip olduğunu vurguluyor. Antalya’daki toplantının gündeminde küresel ve bölgesel meselelerin yer aldığını ifade eden Fidan, barışın yalnızca müzakerelerle sağlanabileceğini kaydediyor. Ayrıca, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ve ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile yapacağı görüşmelere de değiniyor ve adil bir barışa ulaşılmasını umduğunu belirtiyor.

ÜÇLÜ SURİYE ZİRVESİ VE GAZZE’DEKİ DURUM

Fidan, Suriye’de güvenlik ve istikrarın sağlanmasının öncelikli mesele olduğuna dikkat çekiyor. Türkiye’nin Suriye’nin uluslararası topluma entegrasyonu için yapılacak çalışmalara devam ettiğini, Bugün ABD Dışişleri Bakanı ve Suriye Dışişleri Bakanı ile toplantı yapacaklarını aktarıyor. Ayrıca, Gazze’deki ateşkesin ve bölgedeki gerginliğin azaltılmasının önemine değiniyor.

RUSYA-UKRAYNA MÜZAKERELERİ VE YPG SORUNU

Fidan, Rusya-Ukrayna ilişkilerinde ateşkese yönelik her iki tarafın da isteklerinin farklı olduğunu belirtiyor. Müzakerelere ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Fidan, barışa ulaşmanın her iki tarafın belli tavizler vermesiyle mümkün olacağını söylüyor. Ayrıca, Suriye’de YPG’nin askeri yapılarının çözülmesi gerektiğini, YPG’nin atması gereken adımların atılmadığını vurguluyor ve Suriye’ye yönelik son zamanlardaki diplomatik çabalarını hatırlatıyor.