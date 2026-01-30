Hakan Fidan Ve Abbas Arakçi İstanbul’da Görüşme Gerçekleştirdi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul’da İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bir araya geldi. Arakçi aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile de bir görüşme gerçekleştirdi. Yaklaşık bir buçuk saat süren görüşmenin ardından her iki bakan ortak bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıda Bakan Fidan, “Bölgemizin istikrar ve güvenliği dış politikamızın temel öncelikleri arasında yer almaktadır. Bölgesel sorunlara bölgesel çözümler üretmemiz gerektiğini savunuyoruz. Bu çerçevede komşumuz İran’ın huzur ve refahı hem bizim hem bölgemiz için büyük önem taşımaktadır. İran’da yaşanan gelişmeleri yakından takip etmekteyiz. Protestolarda meydana gelen ölümler nedeniyle derin üzüntü duyduğumuzu ve İran halkına başsağlığı dileklerimizi yinelemek isterim. Hadiselerin büyük ölçüde yatışması memnuniyet vericidir. İran’ın iç meselelerinin dış müdahale olmaksızın barışçıl şekilde çözülmesini temenni ediyoruz. Diğer taraftan PKK terör örgütünün gelişen olaylardan fırsat istifade etmeye çalıştığını gördük. Bu durum PKK/PJAK terör örgütünün sadece Türkiye için değil İran için de tehlike olduğunu göstermiştir. PKK terör örgütü ile ortak mücadele sergilememiz gerektiğini bu vesileyle hatırlatmak istiyorum.” ifadelerini kullandı.

İRAN’A ASKERİ MÜDAHALEYE KARŞIYIZ

Bakan Fidan, İran ile ABD arasındaki müzakerelerin yeniden başlamasının hayati önem taşıdığını vurguladı. Müzakere süreçlerinin, İran’a yönelik yaptırımların kaldırılması ve ülkenin uluslararası ekonomik sisteme dâhil olmasının önünü açacağını belirtti. Fidan, “Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, tüm muhataplarımıza İran’a yönelik bir askeri müdahaleye karşı olduğumuzu her fırsatta dile getirdik. Sayın Cumhurbaşkanımız da Pezeşkiyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Türkiye ve İran iki önemli aktör. İran’a yönelik askeri müdahaleye karşı olduğumuzu buradan tekrar ediyoruz ve bunun işe yarayacağına inanmıyoruz. Bölge ülkeleri huzur, istikrar ve barış istemektedir. Bu bağlamda tarafları barış masasına davet ediyoruz.” diye konuştu.

İSRAİL İSTİKRARA ZARAR VERİYOR

Fidan, İsrail’in, ABD’yi İran’a askeri saldırı düzenleme konusunda ikna etmeye çalıştığını, bunun da bölgedeki kırılgan istikrara zarar verme potansiyeli taşıdığını söyledi. Fidan, ABD yönetiminin sağduyulu davranarak böyle bir duruma izin vermeyeceğini düşündüğünü belirtti ve “İsrail, bölgedeki istikrarsızlaştırma politikalarına son vermelidir.” diye ekledi. Ayrıca, Gazze Barış Planı’nın ikinci aşamasına geçildiğini açıkladı ve “Planın ikinci aşamaya geçmesinde ülkemiz ciddi katkı sağlamıştır. Bundan sonraki süreçte de aktif şekilde rol alacağız. Gazze, Gazzeliler tarafından yönetilmelidir.” ifadesini kullandı.

GERÇEK BİR ENTEGRASYON SURİYE’YE YARAR

Bakan Fidan, Suriye’nin toprak bütünlüğünü hedef alan her türlü girişimin karşısında olduklarını aktararak, Şam yönetimi ile bir mutabakata varıldığını ve bunun incelendiğini bildirdi. “Gerçek bir entegrasyon Suriye’nin yararınadır. Cezaevlerindeki tutukluların da Irak’a taşınması büyük önem taşımaktadır.” dedi.

Fidan’ın ardından söz alan İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Türkiye ile olan işbirliği ve bölgedeki durum hakkında açıklamalarda bulundu. Arakçi, “Ocak ayında yaşanan terör olayları İsrail tarafından yönetildi ve Türk makamları her zaman bizim yanımızda oldular. Bölgemizdeki olaylar, bölgemiz dışındaki güçlerin gayriresmi müdahalesi ile gerçekleşiyor. Siyonizmin savaş çıkarma arzuları hiç bitmiyor.” şeklinde konuştu.

ABD İLE MÜZAKEREYE HAZIRIZ

Arakçi, İran’ın hiçbir zaman dikteyi kabul etmeyeceğini ve müzakerelerde mantıklı ve insani bir süreçten yana olduğunu ifade etti. “İran, nükleer silah peşinde hiçbir zaman olmamıştır ve bu konuda müzakere masasına hazırız. Bu müzakereler, karşılıklı güven nezdinde olursa biz devam etmeye hazırız.” dedi. Suriye’nin istikrarının, bölge için önemli olduğuna vurgu yaptı.