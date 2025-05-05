Hakan: Güvenlik Zafiyeti, Suçluların Cezası

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Sırrı Süreyya Önder’in cenaze töreni çıkışında uğradığı yumruklu saldırıyı köşesinde ele aldı. Hakan, saldırıyı kınarken, olayın ciddi bir güvenlik zafiyeti içerdiğini ve saldırganın suç geçmişinin cezasızlık algısı yarattığını ifade etti.

Saldırı ve Güvenlik Zafiyeti İddiası

Hakan, meydana gelen saldırıyı “Türk siyasetine ve Türkiye’nin huzuruna yönelik bir tehdit” olarak tanımladı. Olayda ciddi bir güvenlik zafiyeti bulunduğunu vurgulayan Hakan, bu zafiyetin yalnızca Özgür Özel’i değil, tüm Türkiye’yi ilgilendirdiğini belirtti. Hakan, yetkililerin durumun ciddiyetini göz önünde bulundurarak yaklaşmaları gerektiğini savundu.

Saldırganın Suç Geçmişi Tartışması

İçişleri Bakanlığı’nın verdiği bilgilere göre, saldırgan S.T. (66), 2004 yılında iki çocuğunu öldürme, hırsızlık ve tehdit suçlarından müebbet hapis cezasına çarptırılmış, ancak 2020’de şartlı tahliye ile serbest kalmıştı. Hakan, saldırganın suç tarihinin 2004 olmasından dolayı ağırlaştırılmış cezalardan kurtulduğunu belirtti ve “Bu tür suçluların 36 yıl hapis yatması bile az” ifadeleriyle mevcut ceza sistemini sorguladı.

Olayın Detayları

Saldırı, Özgür Özel’in cenaze töreni sonrası AKM çıkışında gerçekleşti. Saldırgan S.T., ilk ifadesinde CHP’den yemek kartı talebinin reddedilmesi nedeniyle öfkeli olduğunu ve saldırı niyetinin anlık olarak oluştuğunu öne sürdü. Olayın akabinde gözaltına alınan S.T. hakkında başlatılan soruşturma sürüyor. Özgür Özel, CHP Genel Merkezi önünde yaptığı açıklamada, bu durumu bir provokasyon olarak nitelendirerek, partisinin kararlılıkla yoluna devam edeceğini vurguladı.

Hakan’ın Çağrısı

Hakan, köşesinde güvenlik önlemlerinin artırılması ve suçluların cezalarının caydırıcı hale getirilmesi gerektiğini ifade etti. Saldırının, Türkiye’nin siyasi atmosferine zarar verebileceği hususuna dikkat çekti.