Hakan: Saldırı, Zafiyet, Tehdit Oluşturuyor

SALDIRIYA KINAMA VE GÜVENLİK ZAFİYETİ VURGUSU

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Sırrı Süreyya Önder’in cenaze töreni sonrası uğradığı yumruklu saldırıya köşesinde dikkat çekti. Hakan, bu olayı kınarken, olayda ciddi bir güvenlik zafiyeti olduğunu ve saldırganın geçmişinin cezasızlık algısını artırdığını belirtti.

GÜVENLİK ZAFİYETİ GÜNDEME GELİYOR

Hakan, saldırıyı “Türk siyasetine ve Türkiye’nin huzuruna yönelik bir tehdit” olarak tanımladı. Olayda meydana gelen büyük güvenlik zafiyetine dikkat çeken Hakan, bu durumun yalnızca Özgür Özel’i değil, tüm ülkeyi etkilediğini ifade etti. Yetkililerin bu olaya bu bakış açısıyla yaklaşması gerektiğini savundu.

SALDIRGANIN SUÇ GEÇMİŞİ ÜZERİNE TARTIŞMALAR

İçişleri Bakanlığı’nın açıklamasına göre, saldırgan S.T. (66), 2004’te iki çocuğu öldürme, hırsızlık ve tehdit suçlarından müebbet hapis cezasına çarptırılmış, fakat 2020’de şartlı tahliye ile serbest bırakılmıştı. Hakan, bu durumdan dolayı saldırganın 2004 tarihinden yararlandığını ve “Bu tür suçluların 36 yıl hapis yatması bile az” diyerek mevcut ceza sistemini sorguladı.

OLAYIN DETAYLARI VE REAKSİYONLAR

Saldırı, Özgür Özel’in cenaze töreninin ardından AKM çıkışında gerçekleşti. Saldırgan S.T., ilk ifadesinde CHP’den yemek kartı talebinin reddedilmesi nedeniyle öfkeli olduğunu ve saldırı niyetinin olay anında doğduğunu iddia etti. Olayın ardından gözaltına alınan S.T. hakkında soruşturma sürüyor. Özgür Özel, CHP Genel Merkezi önünde yaptığı açıklamada, saldırıyı bir provokasyon olarak nitelendirdi ve partisinin kararlılıkla yoluna devam edeceğini vurguladı.

HAKAN’IN ÇAĞRISI VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Hakan, köşe yazısında, güvenlik önlemlerinin artırılması ve suçluların cezalarının caydırıcı olması gerektiğini belirtti. Saldırının, Türkiye’nin siyasi atmosferine zarar verebileceği konusunda uyarıda bulundu.