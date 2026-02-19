Karabağ, Newcastle Karşısında 6-1 Mağlup Oldu

Azerbaycan ekibi Karabağ, sahasında konuk ettiği Newcastle United’a 6-1’lik bir skorla yenilerek tur şansını zora soktu. İngiliz temsilcisinin gollerini Anthony Gordon (4), Malick Thiaw ve Jacob Murphy atarken, ev sahibi takımın tek sayısını Elvin Cafarguliyev kaydetti.

İNGİLİZLER MAÇA HIZLA DAMGA VURDU! Maç, Newcastle United’ın etkileyici oyunuyla başladı. Anthony Gordon, 3. dakikada takımını öne geçiren golü attı. Ardından Malick Thiaw, 8. dakikada durumu 2-0’a taşıdı. İlk yarının tamamlanmasına kısa bir süre kala, Anthony Gordon bir penaltı ve oyunun akışı içinde iki gol daha bularak skoru 5-0’a getirdi. Karabağ’ın tek golü ise 54. dakikada Elvin Cafarguliyev’den geldi. Newcastle açısından Jacob Murphy bu zorlu maçı 6-1’lik skorla tamamlayarak sürdürdü.

GORDON’IN PERFORMANSI GÖZ DOLDURDU! Anthony Gordon’ın bu maçtaki performansı, gecenin en göz alıcı unsurlarından biri oldu. Bu sonuç, Newcastle United’ı rövanş maçı öncesinde Avrupa kupasında avantajlı bir duruma getirdi. İki maçta toplanacak toplam skorla son 16’ya kalacak takımın belirleneceği bu karşılaşmanın rövanşı ise 24 Şubat Salı günü İngiltere’de gerçekleştirilecek.