Hakem Ücretleri Tek Tek Açıklandı

HİBE DENGESİZLİĞİ

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) hakemlere yönelik ödediği toplam ücretler gün yüzüne çıktı. TFF’nin Türk ve yabancı hakemler arasında uyguladığı ücretlerdeki dengesizlik dikkat çekiyor. VAR hakemi Türk olduğunda 26 bin 250 TL alırken, ülkeye getirilen ve tüm masrafları TFF tarafından karşılanan yabancı hakem maç başına 1.400 euro, yani yaklaşık 62 bin 700 TL kazanıyor.

DERBİDEKİ ÜCRET ARTIŞI

Bu dengesizlik, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde daha da belirgin hale geldi. Türk orta hakem, bu karşılaşmadan 52 bin 500 TL alırken, derbiyi yöneten Slavko Vincic’in hesabına ise 6 bin euro, yaklaşık 269 bin TL, yatırıldı.

SÜPER LİG HAKEMLERİNİN TOPLAM ÜCRETLERİ

Süper Lig’de düdük çalan Türk hakemlerin maç görevinden elde ettikleri toplam ücretler ise şu şekilde sıralanıyor: Cihan Aydın: 1 milyon 678 bin 375 TL, Atilla Karaoğlan: 1 milyon 608 bin 25 TL, Zorbay Küçük: 1 milyon 595 bin 650 TL, Ali Şansalan: 1 milyon 550 bin 425 TL ve Ozan Ergün: 1 milyon 490 bin 500 TL.