Hakem, VAR’ı İnceledi Ve Oyunu Sürdürdü

MAÇIN DETAYLARI

Başakşehir ve Fenerbahçe, Süper Lig’in 35. haftasında karşı karşıya geldi. Fatih Terim Stadyumu’nda gerçekleşen mücadelede, konuk takım Fenerbahçe bir pozisyonda penaltı beklentisi içine girdi.

PENALTI İTİRAZI VE DEVAM EDEN OYUN

Karşılaşmanın 55. dakikasında Talisca’nın atışı Opoku’dan sekti ve Dzeko’nun önünde kaldı. Dzeko’nun şutu, yan taraftan dışarı gitti. Fenerbahçeli oyuncular, Opoku’nun pozisyonunda elle oynama olduğunu düşünerek penaltı bekledi. Ancak Burak Pakkan, Portekizli VAR hakemi Fabio Verissimo’dan aldığı uyarının ardından sahaya giderek pozisyonu inceledi ve VAR incelemesi sonucunda oyunun devam etmesine karar verdi.

Fenerbahçe, bu tartışmalı pozisyonun ardından 60. dakikada Milan Skriniar ile ikinci golü kaydetti. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, bu golün ardından hakeme doğru ekran işareti yaparak VAR incelemesine gitmesi gerektiğini belirtti.