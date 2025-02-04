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Hakim ve Savcıların Görev Yerleri Belirlendi

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ATAMA KARARLARI RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI

Resmi Gazete üzerinden yayınlanan atama kararları doğrultusunda, Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından 30 Ocak’ta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen ad çekme töreninin sonuçlarına göre 1075 hakim ve savcının ataması gerçekleştirildi. Bu atamalar, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu’nun 13. maddesi çerçevesinde yapılıyor.

ADLİ YARGI DÖNEMİNE GÖRE GÖREV YERLERİ BELİRLENDİ

Bu atama ile birlikte, 27’nci adli yargı döneminden 512 hakim ve 332 Cumhuriyet Savcısı, avukatlık mesleğinden geçen 13’üncü adli yargı döneminden 77 hakim ve 64 Cumhuriyet Savcısı ile 17’inci idari yargı döneminden 90 hakimin görev yerleri belirlenmiş oldu.

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