Hakim ve Savcıların Görev Yerleri Değiştirildi

HSK’NIN YAPTIĞI DEĞERLENDİRME SONUCU HAZIRLANAN KARARNAME

HSK Birinci Dairesi, hakim ve cumhuriyet savcılarının talepleri doğrultusunda bir değerlendirme yaptı ve sonucunu içeren kararnameyi Kurulun internet sitesinde yayımladı. Bu kararnameye göre, idari yargıda 13, adli yargıda ise 255 olmak üzere toplam 268 hakim ve savcı yeni görevlerine atandı.

YENİ GÖREVLERİNE ATANAN HAKİM VE SAVCILAR

Kararname kapsamında, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’na, Adana Cumhuriyet Başsavcısı Bilal Gümüş de Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı’na görevlendirildi. Ayrıca, İzmir Cumhuriyet Başsavcıvekili Özkan Gürdoğan, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcısı olarak atandı.