Hakkâri-Çukurca Yolunda Çığ: Sürücüler Mahsur Kaldı

YAZ KIŞ ŞARTLARI DEVAM EDİYOR

Yurdun doğu kesimlerinde kış koşulları etkisini sürdürmeye devam ediyor. Hakkâri ilinde yaşanan yoğun kar yağışı, Doğanlı köyü çevresinde Hakkâri-Çukurca kara yolunda çığ oluşumuna sebep oldu. Kar tabakası yolun kaplanmasına neden olurken, ilgili bölgede seyir halinde bulunan bazı sürücüler yolda mahsur kaldı.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Mahsur kalan sürücülerin durumu üzerine olay yerine Karayolları ekipleri yönlendirildi. Ekipler, çığın temizlenmesi ve yolun ulaşıma açılması için gerekli çalışmalara başlamıştı. Aynı zamanda, mahsur kalan sürücülerin güvenli bir şekilde yollarına devam edebilmeleri için yoğun çaba gösterildi.

SÜRÜCÜLERE UYARI

Kar yağışının sürdüğü bölgedeki yetkililer, sürücülere dikkatli olmaları ve acil durumlar haricinde yola çıkmamaları konusunda uyarıda bulundu. Çalışmaların kısa bir süre içerisinde tamamlanması bekleniyor.